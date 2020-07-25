أمل العوضي ترد على اتهامها بالسرقة بخصوص إقامة معرض في مكة

مكة المكرمة (صدى):
ردت الفنانة الكويتية أمل العوضي على اتهامها بسرقة أحد عملائها يدعى " حاتم "، بعدما ادعى أنها استولت على أمواله.
وقالت العوضي: " هناك كلام متداول من شخص يدعى حاتم بأني استوليت على أمواله، هذا الكلام عار تماما من الصحة، وسأقاضي الأشخاص مطلقي هذه الإشاعة ومدعيها أيضًا " .
وتابعت: "مو مضطرة أبرر لأحد، لكن الواقعة باختصار، اتفقنا على معرض راح يكون في مكة المكرمة، ومشيت بالاتفاق وأعلنت ذلك بدل المرة مرتين، وأنت حطيت بوسترات وسوقا بإسمي ".
وأضافت: " كنسلتني قبل بيوم، إنت اللي أخليت بالاتفاق مو أنا وحتى في بنود عقدك تعلمني قبل بأربعة أيام مو بيوم.. وعلى كل لو لك حق راح تاخده ".