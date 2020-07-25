الأعداد السابقة للصحيفة

أمل العوضي ترد على اتهامها بالسرقة بخصوص إقامة معرض في مكة

Time منذ 7 دقائق
Views 1284
أمل العوضي ترد على اتهامها بالسرقة بخصوص إقامة معرض في مكة

مكة المكرمة (صدى):
ردت الفنانة الكويتية أمل العوضي على اتهامها بسرقة أحد عملائها يدعى " حاتم "، بعدما ادعى أنها استولت على أمواله.

وقالت العوضي: " هناك كلام متداول من شخص يدعى حاتم بأني استوليت على أمواله، هذا الكلام عار تماما من الصحة، وسأقاضي الأشخاص مطلقي هذه الإشاعة ومدعيها أيضًا " .

وتابعت: "مو مضطرة أبرر لأحد، لكن الواقعة باختصار، اتفقنا على معرض راح يكون في مكة المكرمة، ومشيت بالاتفاق وأعلنت ذلك بدل المرة مرتين، وأنت حطيت بوسترات وسوقا بإسمي ".

وأضافت: " كنسلتني قبل بيوم، إنت اللي أخليت بالاتفاق مو أنا وحتى في بنود عقدك تعلمني قبل بأربعة أيام مو بيوم.. وعلى كل لو لك حق راح تاخده ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
لان المقطع اضهر الشيخ على السرير الطبي قبل دخوله الطائره
. راعــي الـددســـن .
لقــــمة العيـــش صعــــبه .😨.
المليليح
‏🎙| الأمير عبدالله بن مساعد : عندما كان سامي الجابر مُدرب لنادي ‎#الهلال كان يُريد التعاقد مع وليد عبدالله وحسن معاذ مقابل إنتقال سلمان الفرج نهائياً لنادي الشباب ويوسف السالم كإعاره ، ولكن رفضت وقلت مستحيل
. راعــي الـددســـن .
يلعـــن أم الســخافـه .😡.
المليليح
ياخي اعطونا مقطع الصبحان الجديده غريبة ماصرتوا تنزلوا مقاطعه ههههههههه

أخر الأخبار

أمل العوضي ترد على اتهامها بالسرقة بخصوص إقامة معرض في مكة
أمل العوضي ترد على اتهامها بالسرقة بخصوص إقامة معرض في مكة
Time منذ 7 دقائق Views 1284
بالصور..الغواصة هيفاء الطويلعي وصديقتها يزوران صخرة " عنتر وعبلة " بالقصيم
بالصور..الغواصة هيفاء الطويلعي وصديقتها يزوران صخرة " عنتر وعبلة " بالقصيم
Time منذ 11 دقيقة Views 1377
الشرطة تصيب مواطن في قدمه بعد تهجمه بسلاح أبيض على رجل أمن
الشرطة تصيب مواطن في قدمه بعد تهجمه بسلاح أبيض على رجل أمن
Time منذ ساعة Views 2370
مريض كورونا يغتصب مراهقة داخل الحجر الصحي
مريض كورونا يغتصب مراهقة داخل الحجر الصحي
Time منذ ساعة Views 1161
" المسند " يقترح تغيير مواعيد الدوام بسبب الحر
" المسند " يقترح تغيير مواعيد الدوام بسبب الحر
Time منذ ساعة Views 2374
رئيس البرازيل يعلن تعافيه وبيده علاج كورونا
رئيس البرازيل يعلن تعافيه وبيده علاج كورونا
Time منذ ساعة Views 2106
الأمير عبدالله بن مساعد : محمد نور شخصية استثنائية
الأمير عبدالله بن مساعد : محمد نور شخصية استثنائية
Time منذ ساعة Views 532
ماذا قال الأمير عبدالله بن مساعد عن استاد الهلال ؟
ماذا قال الأمير عبدالله بن مساعد عن استاد الهلال ؟
Time منذ ساعة Views 560
شرطة حائل: الشخص المسيء لعلم المملكة يعاني من اعتلالات نفسية
شرطة حائل: الشخص المسيء لعلم المملكة يعاني من اعتلالات نفسية
Time منذ ساعتين Views 1808
رسالة البريك إلى جوميز بعد الهدية الثمينة  
رسالة البريك إلى جوميز بعد الهدية الثمينة  
Time منذ ساعتين Views 2261