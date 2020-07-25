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الشرطة تصيب مواطن في قدمه بعد تهجمه بسلاح أبيض على رجل أمن

Time منذ ساعة
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الشرطة تصيب مواطن في قدمه بعد تهجمه بسلاح أبيض على رجل أمن

القطيف (صدى):
شهدت محافظة القطيف محاولة تعدي مواطن مخالف على رجل أمن بسلاح أبيض، أثناء مباشرة عمله.

وتفصيلا صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأنه عند مباشرة أحد رجال الأمن في إجراءات ضبط مخالفة مواطن للائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا، بادر المخالف بالتهجم على رجل الأمن وإصابته باستخدام سلاح أبيض.

وأوضح الدريهم أن الأمر اقتضى السيطرة على الموقف والقبض على المخالف، بعد إصابته في قدمه.

وتم نقل المتهم بسيارة إسعاف للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالته الصحية مستقرة، واتضح أنه مواطن بالعقد الرابع من العمر ومن أرباب السوابق؛ وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لان المقطع اضهر الشيخ على السرير الطبي قبل دخوله الطائره
. راعــي الـددســـن .
لقــــمة العيـــش صعــــبه .😨.
المليليح
‏🎙| الأمير عبدالله بن مساعد : عندما كان سامي الجابر مُدرب لنادي ‎#الهلال كان يُريد التعاقد مع وليد عبدالله وحسن معاذ مقابل إنتقال سلمان الفرج نهائياً لنادي الشباب ويوسف السالم كإعاره ، ولكن رفضت وقلت مستحيل
. راعــي الـددســـن .
يلعـــن أم الســخافـه .😡.
المليليح
ياخي اعطونا مقطع الصبحان الجديده غريبة ماصرتوا تنزلوا مقاطعه ههههههههه

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