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بالفيديو.. خطوات التسجيل في خدمة النقل المدرسي و 200 ريال للعام الدراسي 

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. خطوات التسجيل في خدمة النقل المدرسي و 200 ريال للعام الدراسي 

الرياض (صدى):
دعت خدمة النقل التعليمي أولياء الأمور لتسجيل الأبناء في خدمة النقل المدرسي التابع لوزارة التعليم.

 وتهدف خدمة النقل المدرسي لتوصيل الطلاب والطالبات ذهابا وإيابا في جميع مناطق المملكة وفق أعلى معايير السلامة والأمان وتضمنت لهم حضور منضبط  بدون توتر التأخير.

وتبدأ خدمة النقل المدرسي بزيارة الموقع الإلكتروني لنظام نور، ولذلك يجب التسجيل من خلال اسم المستخدم ثم كلمة السر ثم سجل الدخول ثم اختر طلاب النقل المدرسي للعام القادم ثم بعد ظهور صفحة بيانات وحالة الطالب ثم اختر بعدها صفحة الشروط والأحكام والتعليمات العامة ثم قراءة الشروط والبيانات ثم يوصل رمز التأكيد عن طريق رسالة عبر الهاتف. 

وبلغت قيمة التسجيل في خدمة النقل المدرسي ٢٠٠ ريال للعام الدراسي.

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أحدث التعليقات

سوسن ساري
قامت بتجريده من ملابسه وتعذيبه حتى الموت بمساعدة والدتها وشقيقها. لاحول ولاقوة إلا بالله هالعائلة كلبوها "مضروبة" عافانا الله. حسستوني إن الرجل مرتكب "جريمة" وصلت فيكم المواصيل إنكم تحتجون ع الشرع خلاص ماتبغينه يحط ع رأسك وحدة ضفي وجهك وأرجعي لحظيرة أمك وقضينا. ـ طيب دائما تضربينه وهاجرته وكل واحد منكم في شقة ويش باقي تدورين وراه؟ يعني مأستفاد منك وبعد تمنعينه يجيب وحدة ترعى شؤونه.. أمرك عجيب🤔 إنتي على قول المثل عندكم: لايرحم ولايخلي رحمة ربنا تنزل.. .. مع إن مافيه مخلوق يقدر يمنع رحمة رب العالمين بس هذا مثل دارج عندكم شكل اللي قاله شخص "مقهور" ومن زود القهر نسى قدرة الله.
الللل
آه لوبيدى حيله ياهذولا المشهورين لأربطهم واحطهم بحوش غنم شهر لكن ما باليد حيله اتفه واتفه نااااااس شفتهم بحياتى حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم
ابوبدر
سبحان الله الرجل لا يحاول يستقوي على امرأة لان هذا نقص وليس مرجلة.. والله لا حريم ولا رجال. الرجل يمنع نفسه عن الاحتكاك بهن نهاىيا. ويتجاهل طالما الامر سلامات ولو كانن الغلطانات. امش واخصرها ولا ترادد. قدر الموقف.
ابن حزم
الله المستعان في احد يحط خروف يم سيارته وبعدين وش ذا السب واللعن في البهيمة الله يهديه ويصلحه
للبلل
بالله احلف ياشيخ طير اكبر شكايه الله يورينا فيكم

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