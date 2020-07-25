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عضو الإفتاء بالقصيم يكشف عن أخطاء يقع فيها البعض خلال العشر من ذي الحجة 

Time منذ 25 دقيقة
Views 1563
عضو الإفتاء بالقصيم يكشف عن أخطاء يقع فيها البعض خلال العشر من ذي الحجة 

القصيم (صدى):
أوضح عضو الإفتاء بمنطقة القصيم الشيخ عبدالله الطيار أن هناك أخطاء يقع فيها البعض في العشر من ذي الحجة، لأنها من الأزمنة الفاضلة التي خصّها الله سبحانه وتعالى بمزيد فضل، ونصّ النبي صلى الله عليه وسلم على فضلها.

ولفت إلى أن من تلك الأخطاء عدم التهيؤ لاستقبال العشر وتجديد التوبة واستحضار النية والتخطيط لاغتنام ساعاتها ولياليها بما ينفع المسلم، إغفال سنة التكبير والتهليل والتحميد، وذلك بداية من دخول عشر ذي الحجة وينتهي بنهاية أيام التشريق، مبينا فضل التكبير.

وأبان أن من الأخطاء التكبير الجماعي وجهر النساء بالتكبير والزيادة في الصيغ الواردة فيه، وصيام أيام التشريق وهو منهي عنه، وعدم صيام يوم عرفة وإهمال الدعاء في ذلك اليوم، وعدم اغتنام هذه الأيام الفضيلة.

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أحدث التعليقات

سوسن ساري
ماشاء الله (متعودة) على ؟؟ ماصارت أمرأة راحت "باص" يعني يدري عن "سلوكها" وعاجبه الوضع علشانه بمقابل مادي.. بس نقطة الخلاف بينهم (مصطفى) اللي مايندرى من هو إبيه؟ طيب "يامسعورة" دامك تبغين ورعان ليش ماتطلقتي ودورتي لك ع "فحل" بدال هالعقيم. ذلحين محكوم عليك بالإعدام "شنقاً" خلي مصطفى ينفعك.. ماذبحك إنتي وأشكالك إلا المقارنة والتقليد.
. راعــي الـددســـن .
طــيب شـي عادي إنـها تـدرب إخــوانــها .🐕.🐶.
. راعــي الـددســـن .
اللهــم إجعلها امطار خـير وبركه و إنفـع بها عبـادك .
محمد عبدالله
هذا انفجار انبوبة غاز في مطعم وليس شاحنة
. راعــي الـددســـن .
قواهــــــم الله وبارك فيــــــــهم .👍.

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