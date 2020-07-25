8 نصائح عند تناول الحجاج لطعامهم هذا الموسم

الرياض (صدى):
رصدت هيئة الغذاء والدواء 8 نصائح لحجاج هذا العام فيما يتعلق بتناول الطعام؛ حيث شددت على أهمية التأكد من صحة وسلامة الأطعمة.
وتضمنت نصائح الهيئة التي نٌشرت عبر حسابها الرسمي على "تويتر"،الأتي:
1- تأكد من تناول الوجبات من منشآت غذائية نظيفة ومصرح بها.
2- لا تتناول أي غذاء تشتبه في تغير خواصه من طعم أو لون أو قوام.
3- تجنب شراء الأطعمة المكشوفة من الباعة المتجولين.
4- احرص على شرب المياه المعبأة المصرح بها.
5- تجنب اللحوم المطهوة غير تامة النضج ومنتجات الحليب غير المبسترة.
6- تأكد من تاريخ الصلاحية.
7- لا تترك الطعام مكشوفًا.
8- حافظ على غسل اليدين بالماء والصابون بشكل دوري.