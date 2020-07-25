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8 نصائح عند تناول الحجاج لطعامهم هذا الموسم

Time منذ 49 دقيقة
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8 نصائح عند تناول الحجاج لطعامهم هذا الموسم

الرياض (صدى):
رصدت هيئة الغذاء والدواء 8 نصائح لحجاج هذا العام فيما يتعلق بتناول الطعام؛ حيث شددت على أهمية التأكد من صحة وسلامة الأطعمة.

وتضمنت نصائح الهيئة التي نٌشرت عبر حسابها الرسمي على "تويتر"،الأتي:

1- تأكد من تناول الوجبات من منشآت غذائية نظيفة ومصرح بها.

2- لا تتناول أي غذاء تشتبه في تغير خواصه من طعم أو لون أو قوام.

3- تجنب شراء الأطعمة المكشوفة من الباعة المتجولين.

4- احرص على شرب المياه المعبأة المصرح بها.

5- تجنب اللحوم المطهوة غير تامة النضج ومنتجات الحليب غير المبسترة.

6- تأكد من تاريخ الصلاحية.

7- لا تترك الطعام مكشوفًا.

8- حافظ على غسل اليدين بالماء والصابون بشكل دوري.

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أحدث التعليقات

سوسن ساري
ماشاء الله (متعودة) على ؟؟ ماصارت أمرأة راحت "باص" يعني يدري عن "سلوكها" وعاجبه الوضع علشانه بمقابل مادي.. بس نقطة الخلاف بينهم (مصطفى) اللي مايندرى من هو إبيه؟ طيب "يامسعورة" دامك تبغين ورعان ليش ماتطلقتي ودورتي لك ع "فحل" بدال هالعقيم. ذلحين محكوم عليك بالإعدام "شنقاً" خلي مصطفى ينفعك.. ماذبحك إنتي وأشكالك إلا المقارنة والتقليد.
. راعــي الـددســـن .
طــيب شـي عادي إنـها تـدرب إخــوانــها .🐕.🐶.
. راعــي الـددســـن .
اللهــم إجعلها امطار خـير وبركه و إنفـع بها عبـادك .
محمد عبدالله
هذا انفجار انبوبة غاز في مطعم وليس شاحنة
. راعــي الـددســـن .
قواهــــــم الله وبارك فيــــــــهم .👍.

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