الأعداد السابقة للصحيفة

بالأسماء.. الغائبون عن مباراة الاتحاد والأهلي في الدوري

Time منذ 56 دقيقة
Views 1913
بالأسماء.. الغائبون عن مباراة الاتحاد والأهلي في الدوري

ماجد محمد (صدى):
تشهد مباراة الاتحاد والأهلي غيابات عدة للاعبين عن ديربي جدة، ضمن منافسات الجولة رقم 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، في التاسع من أغسطس المقبل.

وحاز 6 لاعبين من لاعبي الأهلي، على بطاقات صفراء متراكمة تهددهم بعدم المشاركة في مواجهة الاتحاد، حيث سيدشنون عودتهم بمواجهة الحزم ضمن الجولة الـ23.

وجاء في مقدمة اللاعبين المهددين بالإيقاف قائد الفريق حسين عبدالغني، بالإضافة إلى لوكاس ليما وسعيد المولد وساريتش وحسين المقهوي، وأخيرا المهاجم ديجانيني الذي قرر عدم الاستمرار مع الفريق وتوجه للفيفا لفسخ عقده.

ويأتي في الاتحاد، هناك أربعة لاعبين أساسيين مهددون بالإيقاف، وهم رومارينهو وزياد المولد ومنصور الحربي وعبدالإله المالكي، وذلك في حال حصولهم على بطاقة صفراء في مواجهة أبها في الجولة الـ23 المقبلة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

سوسن ساري
ماشاء الله (متعودة) على ؟؟ ماصارت أمرأة راحت "باص" يعني يدري عن "سلوكها" وعاجبه الوضع علشانه بمقابل مادي.. بس نقطة الخلاف بينهم (مصطفى) اللي مايندرى من هو إبيه؟ طيب "يامسعورة" دامك تبغين ورعان ليش ماتطلقتي ودورتي لك ع "فحل" بدال هالعقيم. ذلحين محكوم عليك بالإعدام "شنقاً" خلي مصطفى ينفعك.. ماذبحك إنتي وأشكالك إلا المقارنة والتقليد.
. راعــي الـددســـن .
طــيب شـي عادي إنـها تـدرب إخــوانــها .🐕.🐶.
. راعــي الـددســـن .
اللهــم إجعلها امطار خـير وبركه و إنفـع بها عبـادك .
محمد عبدالله
هذا انفجار انبوبة غاز في مطعم وليس شاحنة
. راعــي الـددســـن .
قواهــــــم الله وبارك فيــــــــهم .👍.

أخر الأخبار

صورة غير أخلاقية من داخل آيا صوفيا تٌثير الغضب
صورة غير أخلاقية من داخل آيا صوفيا تٌثير الغضب
Time منذ 46 ثانية Views 1019
نبيل العبودي : نادي الإتحاد نوعاً ما بعيد عن شبح الهبوط
نبيل العبودي : نادي الإتحاد نوعاً ما بعيد عن شبح الهبوط
Time منذ 11 دقيقة Views 163
شاهد خزان مياه يذوب من شدة الحرارة فوق أحد أسطح المنازل
شاهد خزان مياه يذوب من شدة الحرارة فوق أحد أسطح المنازل
Time منذ 11 دقيقة Views 429
محمد الذايدي : نادي النصر عليه مديونيات ويسجل لاعبين
محمد الذايدي : نادي النصر عليه مديونيات ويسجل لاعبين
Time منذ 12 دقيقة Views 179
شاهد.. وصول أول دفعة من الحجيج المشاركين في موسم 1441 هـ
شاهد.. وصول أول دفعة من الحجيج المشاركين في موسم 1441 هـ
Time منذ 13 دقيقة Views 1314
عضو الإفتاء بالقصيم يكشف عن أخطاء يقع فيها البعض خلال العشر من ذي الحجة 
عضو الإفتاء بالقصيم يكشف عن أخطاء يقع فيها البعض خلال العشر من ذي الحجة 
Time منذ 25 دقيقة Views 1562
الأهلي يصدم النصر بعد عرضه لشراء عقد "عسيري"
الأهلي يصدم النصر بعد عرضه لشراء عقد "عسيري"
Time منذ 32 دقيقة Views 2228
شاهد.. لحظة مداهمة مستودع يغش في قطع غيار السيارات بالرياض
شاهد.. لحظة مداهمة مستودع يغش في قطع غيار السيارات بالرياض
Time منذ 38 دقيقة Views 1617
بالصور.. الهلال يستأنف تدريباته 
بالصور.. الهلال يستأنف تدريباته 
Time منذ 40 دقيقة Views 261
" الأرصاد ": سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على عدة مناطق بالباحة 
" الأرصاد ": سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على عدة مناطق بالباحة 
Time منذ 43 دقيقة Views 1444