بالأسماء.. الغائبون عن مباراة الاتحاد والأهلي في الدوري

ماجد محمد (صدى):
تشهد مباراة الاتحاد والأهلي غيابات عدة للاعبين عن ديربي جدة، ضمن منافسات الجولة رقم 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، في التاسع من أغسطس المقبل.
وحاز 6 لاعبين من لاعبي الأهلي، على بطاقات صفراء متراكمة تهددهم بعدم المشاركة في مواجهة الاتحاد، حيث سيدشنون عودتهم بمواجهة الحزم ضمن الجولة الـ23.
وجاء في مقدمة اللاعبين المهددين بالإيقاف قائد الفريق حسين عبدالغني، بالإضافة إلى لوكاس ليما وسعيد المولد وساريتش وحسين المقهوي، وأخيرا المهاجم ديجانيني الذي قرر عدم الاستمرار مع الفريق وتوجه للفيفا لفسخ عقده.
ويأتي في الاتحاد، هناك أربعة لاعبين أساسيين مهددون بالإيقاف، وهم رومارينهو وزياد المولد ومنصور الحربي وعبدالإله المالكي، وذلك في حال حصولهم على بطاقة صفراء في مواجهة أبها في الجولة الـ23 المقبلة.