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أسباب شيطانية وراء زيارة المفكر اليهودي برنار ليفي لمصراته الليبية

Time منذ ساعة
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أسباب شيطانية وراء زيارة المفكر اليهودي برنار ليفي لمصراته الليبية

طرابلس (صدى):
أثار الكاتب والمفكر الفرنسي اليهودي برنار ليفي، جدلًا بعد وصوله اليوم السبت إلى مدينة مصراتة غرب ليبيا.

ووصف خبراء هذه المهمة بأنها جاءت لإثارة الفتنة، وقد تشير إلى اقتراب تأجج الوضع والاقتتال الداخلي في البلاد مجددًا.

ويعرف ليفي بأنه داعم قوي لثورات الربيع العربي؛ حيث قدم نفسه على أنه ملهم للثورات العربية التي انطلقت عام 2011 ويُنظر إلى زيارته إلى ليبيا اليوم على أنها غير بريئة وقد تحمل نذر فتنة جديدة.

وكشفت مصادر إن ليفي سيلتقي خلال الزيارة وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، وقيادات للميليشيات المقاتلة إلى جانب حكومة الوفاق.

وأبدت أوساط ليبية رفضها الزيارة، وقال مصطفى كرواد عميد بلدية مصراتة إنه لا يتشرف بلقاء برنارد هنري ليفي، الذي وصل مدينة مصراتة في زيارة لم يعلن عنها مسبقا.

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أحدث التعليقات

سوسن ساري
ماشاء الله (متعودة) على ؟؟ ماصارت أمرأة راحت "باص" يعني يدري عن "سلوكها" وعاجبه الوضع علشانه بمقابل مادي.. بس نقطة الخلاف بينهم (مصطفى) اللي مايندرى من هو إبيه؟ طيب "يامسعورة" دامك تبغين ورعان ليش ماتطلقتي ودورتي لك ع "فحل" بدال هالعقيم. ذلحين محكوم عليك بالإعدام "شنقاً" خلي مصطفى ينفعك.. ماذبحك إنتي وأشكالك إلا المقارنة والتقليد.
. راعــي الـددســـن .
طــيب شـي عادي إنـها تـدرب إخــوانــها .🐕.🐶.
. راعــي الـددســـن .
اللهــم إجعلها امطار خـير وبركه و إنفـع بها عبـادك .
محمد عبدالله
هذا انفجار انبوبة غاز في مطعم وليس شاحنة
. راعــي الـددســـن .
قواهــــــم الله وبارك فيــــــــهم .👍.

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