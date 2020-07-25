أسباب شيطانية وراء زيارة المفكر اليهودي برنار ليفي لمصراته الليبية

طرابلس (صدى):
أثار الكاتب والمفكر الفرنسي اليهودي برنار ليفي، جدلًا بعد وصوله اليوم السبت إلى مدينة مصراتة غرب ليبيا.
ووصف خبراء هذه المهمة بأنها جاءت لإثارة الفتنة، وقد تشير إلى اقتراب تأجج الوضع والاقتتال الداخلي في البلاد مجددًا.
ويعرف ليفي بأنه داعم قوي لثورات الربيع العربي؛ حيث قدم نفسه على أنه ملهم للثورات العربية التي انطلقت عام 2011 ويُنظر إلى زيارته إلى ليبيا اليوم على أنها غير بريئة وقد تحمل نذر فتنة جديدة.
وكشفت مصادر إن ليفي سيلتقي خلال الزيارة وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، وقيادات للميليشيات المقاتلة إلى جانب حكومة الوفاق.
وأبدت أوساط ليبية رفضها الزيارة، وقال مصطفى كرواد عميد بلدية مصراتة إنه لا يتشرف بلقاء برنارد هنري ليفي، الذي وصل مدينة مصراتة في زيارة لم يعلن عنها مسبقا.