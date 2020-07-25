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بالفيديو.. عشرات المطلوبين في قبضة رجال الأمن

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. عشرات المطلوبين في قبضة رجال الأمن

الرياض (صدى):
نشر الأمن العام، مقطع فيديو يوثق جهود رجال الأمن في القبض على المطلوبين والمخالفين خلال الأسبوع الماضي.

وألقت الجهات الأمنية، القبض على وافدان من جنسية آسيوية يقومان بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذين من متجر لبيع ألعاب الأطفال بحي البطحاء مقرًا لذلك.

كما أطاح رجال الأمن، بمواطن ومقيم من جنسية عربية تورطا في حيازة وترويج المسكر وضبط بحوزتهما 3452 قارورة مملوءة بالمادة المسكرة، بالإضافة إلى القبض على تشكيل عصابي مكوّن من 9 أشخاص من عدة جنسيات امتهنوا سرقة معدات التبريد من شاحنات نقل المواد الغذائية المبردة وتورطوا في ارتكاب نحو 100 حادثة بلغت قيمة المسروقات بها 300 ألف ريال.

وقبضت الجهات الأمنية أيضًا على تشكيل عصابي مكون من أربعة مقيمين من جنسية آسيوية يقومون بالاعتداء على عاملين في أحد المستودعات وقيامهم بسرقة عدد 6 حاويات منه وسرقة كابلات نحاسية مغذية لأعمدة الإنارة.

كما تم القبض على تسكيل عصابي مكون من 6 مواطنين يقومون بسرقة 12 معدة ثقيلة وبيعها على محلات السكراب، بالإضافة إلى القبض على تشكيل عصابي مكون من 12 وافدًا آسيويًا امتهنوا سرقة بطاريات أبراج الاتصالات.

وأُلقي القبض على سبعة أشخاص من جنسية آسيوية يحتجزون مقيمًا من جنسيتهم وقيدوه ووثقوا فعلتهم وطلبوا فدية من شقيقه، وكذلك مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يطلقوان النار بشكل عشوائي وصورا ذلك ونشروه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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أحدث التعليقات

سوسن ساري
ماشاء الله (متعودة) على ؟؟ ماصارت أمرأة راحت "باص" يعني يدري عن "سلوكها" وعاجبه الوضع علشانه بمقابل مادي.. بس نقطة الخلاف بينهم (مصطفى) اللي مايندرى من هو إبيه؟ طيب "يامسعورة" دامك تبغين ورعان ليش ماتطلقتي ودورتي لك ع "فحل" بدال هالعقيم. ذلحين محكوم عليك بالإعدام "شنقاً" خلي مصطفى ينفعك.. ماذبحك إنتي وأشكالك إلا المقارنة والتقليد.
. راعــي الـددســـن .
طــيب شـي عادي إنـها تـدرب إخــوانــها .🐕.🐶.
. راعــي الـددســـن .
اللهــم إجعلها امطار خـير وبركه و إنفـع بها عبـادك .
محمد عبدالله
هذا انفجار انبوبة غاز في مطعم وليس شاحنة
. راعــي الـددســـن .
قواهــــــم الله وبارك فيــــــــهم .👍.

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