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المركز الوطني لإدارة الدين يموّل مشروع "حافلات الرياض" بما يقارب المليار ريال

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المركز الوطني لإدارة الدين يموّل مشروع "حافلات الرياض" بما يقارب المليار ريال

الرياض (صدى):
أنهت وزارة المالية ممثلة في المركز الوطني لإدارة الدين بنجاح , عملية تمويل شراء 842 حافلة لصالح مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام (حافلات الرياض) بالهيئة الملكية لمدينة الرياض، وذلك بتمويل يقارب المليار ريال سعودي.

وفي تصريح بهذه المناسبة قال معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان" إن عملية التمويل تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لدعم استمرارية واستكمال المشاريع التنموية الكبرى في المملكة، بما يسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال توفير التمويل اللازم للمشاريع في القطاعات ذات الأولوية، وتشجيع أصحاب المشاريع في القطاع العام والخاص لتبني طرق تمويل مشابهة.

من جانبه، أشار رئيس المركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف، إلى أن التمويل يُعد أول عملية تمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات بشكل عام، وأول تمويل مع وكالة ائتمان الصادرات الألمانية (Euler Hermes) تبرمها الوزارة مع بنكين عالميين بالدولار الأمريكي لتوريد حافلات ألمانية الصنع.

ولفت السيف إلى أن المركز يعمل على تمكين المشاريع الحكومية الاستراتيجية الكبرى في شتى القطاعات من خلال تأمين التمويل اللازم لها بما يخدم رؤية المملكة 2030.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اوكــــــــــــــــيه .👍.
. راعــي الـددســـن .
طـــــــــــ🐏ـــــــــيب .
ابو علي
فسيظهر بعدها الصباح
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يستر على عباده
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ههههههههههههههههههههههه والله ودي انها في القزاز زياده. دامك تلعن بهيمه فهذا يدل انك إيه.

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