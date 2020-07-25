بالصور.. محمد صلاح يحتفل بـ "البريميرليج" مع عائلته وظهور خاص لابنته "كيان"

وكالات (صدى):
نشر الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، صورًا عبر حسابه الرسمي على " تويتر " برفقة زوجته وابنتيه، أثناء احتفالات فريقه بالتتويج بالدوري الإنجليزي "البريميرليج".
ولأول مرة، تظهر ابنته الثانية "كيان" في صورة تذكارية معه داخل الملعب، ليكون الظهور الأول لها في تتويج فريقه بالدوري.
والتقطت الصور لعائلة صلاح وهم يقفوا أمام كئوس بطولات، كأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس السوبر الأوروبي على الترتيب.
ويحرص محمد صلاح على اصطحاب زوجته وبناته إلى الملاعب في المناسبات التي تشهد فوز فريقه بالألقاب، حيث سبق وأصطحب زوجته وابنته مكة إلى الملعب للاحتفال مع الفريق بالتتويج بدوري أبطال أوروبا، خلال العام الماضي.
ونجح ليفربول بالتتويج بالبريميرليج للمرة الـ19 في تاريخه، وبعد غياب طويل دام لمدة 30 عامًا.
وجاء تتويج ليفربول باللقب، بعدما تغلب على نظيره تشيلسي، بنتيجة 5-3، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ37 للبطولة.