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بالصور.. محمد صلاح يحتفل بـ "البريميرليج" مع عائلته وظهور خاص لابنته "كيان"

Time منذ ساعة
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بالصور.. محمد صلاح يحتفل بـ "البريميرليج" مع عائلته وظهور خاص لابنته "كيان"

وكالات (صدى):
نشر الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، صورًا عبر حسابه الرسمي على " تويتر " برفقة زوجته وابنتيه، أثناء احتفالات فريقه بالتتويج بالدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ولأول مرة، تظهر ابنته الثانية "كيان" في صورة تذكارية معه داخل الملعب، ليكون الظهور الأول لها في تتويج فريقه بالدوري.

والتقطت الصور لعائلة صلاح وهم يقفوا أمام كئوس بطولات، كأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس السوبر الأوروبي على الترتيب.

ويحرص محمد صلاح على اصطحاب زوجته وبناته إلى الملاعب في المناسبات التي تشهد فوز فريقه بالألقاب، حيث سبق وأصطحب زوجته وابنته مكة إلى الملعب للاحتفال مع الفريق بالتتويج بدوري أبطال أوروبا، خلال العام الماضي.

ونجح ليفربول بالتتويج بالبريميرليج للمرة الـ19 في تاريخه، وبعد غياب طويل دام لمدة 30 عامًا.

وجاء تتويج ليفربول باللقب، بعدما تغلب على نظيره تشيلسي، بنتيجة 5-3، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ37 للبطولة.

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أحدث التعليقات

سوسن ساري
ماشاء الله (متعودة) على ؟؟ ماصارت أمرأة راحت "باص" يعني يدري عن "سلوكها" وعاجبه الوضع علشانه بمقابل مادي.. بس نقطة الخلاف بينهم (مصطفى) اللي مايندرى من هو إبيه؟ طيب "يامسعورة" دامك تبغين ورعان ليش ماتطلقتي ودورتي لك ع "فحل" بدال هالعقيم. ذلحين محكوم عليك بالإعدام "شنقاً" خلي مصطفى ينفعك.. ماذبحك إنتي وأشكالك إلا المقارنة والتقليد.
. راعــي الـددســـن .
طــيب شـي عادي إنـها تـدرب إخــوانــها .🐕.🐶.
. راعــي الـددســـن .
اللهــم إجعلها امطار خـير وبركه و إنفـع بها عبـادك .
محمد عبدالله
هذا انفجار انبوبة غاز في مطعم وليس شاحنة
. راعــي الـددســـن .
قواهــــــم الله وبارك فيــــــــهم .👍.

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