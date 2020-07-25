الأعداد السابقة للصحيفة

تغريم 16 مخالفًا لدخول المشاعر دون تصريح بـ 10000 ريال لكل شخص

Time منذ 25 دقيقة
Views 1488
Comment 2
تغريم 16 مخالفًا لدخول المشاعر دون تصريح بـ 10000 ريال لكل شخص

الرياض (صدى):
صرّح المتحدث الرسمي للأمن العام، بأنه إشارة للأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولما سبق إعلانه عن التعليمات الخاصة بضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا المختصة بموسم حج هذا العام 1441هـ، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة، لمخالفات الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى ، مزدلفة ، عرفات) بلا تصريح من الجهة المختصة، بدءً من تاريخ 1441/11/28هـ وحتى نهاية اليوم الرابع من ذي الحجة، بحق (16) مخالفاً وذلك بتغريم كل منهم مبلغ (10000) ريال.

وأهاب المتحدث الرسمي بكافة المواطنين والمقيمين للالتزام بتعليمات الحج، مؤكداً أن رجال الأمن يفرضون طوقاً أمنياً محكماً على المشاعر المقدسة لتنفيذ التعليمات وضبط مخالفيها .

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اوكــــــــــــــــيه .👍.
. راعــي الـددســـن .
طـــــــــــ🐏ـــــــــيب .
ابو علي
فسيظهر بعدها الصباح
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يستر على عباده
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ههههههههههههههههههههههه والله ودي انها في القزاز زياده. دامك تلعن بهيمه فهذا يدل انك إيه.

أخر الأخبار

بالصور.. محمد صلاح يحتفل بـ "البريميرليج" مع عائلته وظهور خاص لابنته "كيان"
بالصور.. محمد صلاح يحتفل بـ "البريميرليج" مع عائلته وظهور خاص لابنته "كيان"
Time منذ 49 ثانية Views 1034
المركز الوطني لإدارة الدين يموّل مشروع "حافلات الرياض" بما يقارب المليار ريال
المركز الوطني لإدارة الدين يموّل مشروع "حافلات الرياض" بما يقارب المليار ريال
Time منذ 7 دقائق Views 1212
بالفيديو.. ياسمين القحطاني: بعد الطلاق دخلت رياضة تسلق الصخور لأجل أولادي
بالفيديو.. ياسمين القحطاني: بعد الطلاق دخلت رياضة تسلق الصخور لأجل أولادي
Time منذ 19 دقيقة Views 1548
تغريم 16 مخالفًا لدخول المشاعر دون تصريح بـ 10000 ريال لكل شخص
تغريم 16 مخالفًا لدخول المشاعر دون تصريح بـ 10000 ريال لكل شخص
Time منذ 25 دقيقة Views 1488
زواج في مصر على الرايق
زواج في مصر على الرايق
Time منذ 27 دقيقة Views 382
الحذر من أفعى الرمال
الحذر من أفعى الرمال
Time منذ 27 دقيقة Views 348
 الهلال يجدد عقد العبدان حتى 2023
 الهلال يجدد عقد العبدان حتى 2023
Time منذ 35 دقيقة Views 1588
ليون يفكر في ضم أومتيتي خلال الميركاتو الصيفي
ليون يفكر في ضم أومتيتي خلال الميركاتو الصيفي
Time منذ 43 دقيقة Views 1433
الصحة توجه رسالة هامة حول كورونا: «العزل لا يبدأ بعد إيجابية الفحوصات»
الصحة توجه رسالة هامة حول كورونا: «العزل لا يبدأ بعد إيجابية الفحوصات»
Time منذ 51 دقيقة Views 1824
اختفاء طائرة «الوفاق» العائدة من تركيا في ظروف غامضة
اختفاء طائرة «الوفاق» العائدة من تركيا في ظروف غامضة
Time منذ 58 دقيقة Views 2678