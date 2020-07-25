بالفيديو.. ياسمين القحطاني: بعد الطلاق دخلت رياضة تسلق الصخور لأجل أولادي

ماجد محمد (صدى):
أوضحت ياسمين القحطاني، المدير التنفيذي لاتحاد التسلق والهايكنج، الفرق بين تسلق الصخور وتسلق الجبال.
وأكدت أن تسلق الجبال يروح تحت مسمى "الهايكنج"، أما تسلق الصخور هو استخدام أطراف أصابع الأرجل وأطراف الأيادي وعلى واجهة جبل أو جدار صخري عمودي ".
وأضافت خلال برنامج "معالي المواطن": " ويُستخدم فيه أدوات خاصة للسلامة مثل حزام الأمان، وعادة تسلق الصخور تكون مع شخصين على الأقل، والهدف هو الوصول إلى آخر نقطة في مسار التسلق ".
وأشارت إلى أنها " لم تكن تمارس أي رياضة، ثم تطلقت وكان عندها مسؤولية كبيرة أنها تربي ولدين، وحسيت إن أبغى اثبت لنفسي إنه أقدر على ذلك، وأثبت لأولادي إن عندهم قدوة في امرأة قوية، ثم دخلت في تسلق الصخور " .