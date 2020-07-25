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اختفاء طائرة «الوفاق» العائدة من تركيا في ظروف غامضة

Time منذ 57 دقيقة
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اختفاء طائرة «الوفاق» العائدة من تركيا في ظروف غامضة

طرابلس (صدى):
قالت الخطوط الليبية، اليوم السبت، إنهافقدت الاتصال بطائرتها القادمة من تركيا وعلي متنها أعضاء حكومة الوفاق في ليبيا.

وأثارت نبأ فقدان الاتصال بالطائرة جدلًا كبيرًا خلال الساعات الماضية؛ حيث كانت حكومة الوفاق في تركيا للاجتماع بالرئيس التركي أردوغان لتلقي التعليمات الأخيرة بشأن الوضع الليبي.

ولم تعلن حتى الأن أية جهة عن وقوع أى حادث او تسجيل الأقمار الصناعية لسقوط طائرات فى المجال الجوى مسار الطائرة المفقودة ، وجاري البحث في الأمر.

ويزور عدد من أعضاء حكومة الوفاق الليبية تركيا منذ أيام، بينهم وزير الداخلية فتحي باشاغا، حيث استقبله وزير الدفاع التركي بمراسم عسكرية.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اوكــــــــــــــــيه .👍.
. راعــي الـددســـن .
طـــــــــــ🐏ـــــــــيب .
ابو علي
فسيظهر بعدها الصباح
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يستر على عباده
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ههههههههههههههههههههههه والله ودي انها في القزاز زياده. دامك تلعن بهيمه فهذا يدل انك إيه.

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