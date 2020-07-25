اختفاء طائرة «الوفاق» العائدة من تركيا في ظروف غامضة

طرابلس (صدى):
قالت الخطوط الليبية، اليوم السبت، إنهافقدت الاتصال بطائرتها القادمة من تركيا وعلي متنها أعضاء حكومة الوفاق في ليبيا.
وأثارت نبأ فقدان الاتصال بالطائرة جدلًا كبيرًا خلال الساعات الماضية؛ حيث كانت حكومة الوفاق في تركيا للاجتماع بالرئيس التركي أردوغان لتلقي التعليمات الأخيرة بشأن الوضع الليبي.
ولم تعلن حتى الأن أية جهة عن وقوع أى حادث او تسجيل الأقمار الصناعية لسقوط طائرات فى المجال الجوى مسار الطائرة المفقودة ، وجاري البحث في الأمر.
ويزور عدد من أعضاء حكومة الوفاق الليبية تركيا منذ أيام، بينهم وزير الداخلية فتحي باشاغا، حيث استقبله وزير الدفاع التركي بمراسم عسكرية.