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علامات ضحايا الاتجار بالأشخاص 

Time منذ ساعة
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علامات ضحايا الاتجار بالأشخاص 

الرياض (صدى):
قالت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص إنه " في حال انتابك شك أن شخصًا ما هو ضحية محتملة للإتجار بالأشخاص "، مشددا:" ينبغي أن تتأكد ما إذا كان عليه علامات الحرمان من الأكل والنوم أو الرعاية الصحية، أو غيرها من الاحتياجات الأساسية ".

وأضاف حساب " مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص " عبر موقع " تويتر ": " من علامات ضحايا الاتجار بالأشخاص ما يبدو عليهم من الخوف أو التردد من مشاركة المعلومات، إضافة إلى تقييد حريتهم ".

وأشارت اللجنة:" العامل الأجنبي الذي لا يحمل أي بطاقة هوية أو جواز سفر قد يكون ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر ".

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اوكــــــــــــــــيه .👍.
. راعــي الـددســـن .
طـــــــــــ🐏ـــــــــيب .
ابو علي
فسيظهر بعدها الصباح
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يستر على عباده
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ههههههههههههههههههههههه والله ودي انها في القزاز زياده. دامك تلعن بهيمه فهذا يدل انك إيه.

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