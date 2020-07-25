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قصر شبرا التاريخي بالطائف شاهد عيان للعمارة الإسلامية (صور)
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
زاير
النصيحه الصحيحه هي علي المرأه الحامل عدم الخروج وقيادة السياره لسلامتها و سلامة جنينها و في حالة الضروره تجلس بجوار السائق.
زاير
لا نستبعد اي شيء في حالة وجود الجاثوم في الحكومه لا بارك الله فيه .
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماعطوه دراهم وفصل 🤣🤣🤣🤣🤣
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
بأذن الله بعد الحج اروح واقعد هناك اسبوع
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