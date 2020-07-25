حسم الجدل حول اعتزال إبراهيموفيتش كرة القدم 

وكالات (صدى):
حسم زلاتان إبراهيموفيتش الجدل حول اعتزاله كرة القدم، قائلا إنه لا يزال يجري عمليات الإحماء، وذلك بعد نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يوضح أنه لا يفكر في الاعتزال.
وكان إبراهيموفيتش عاد إلى ميلان الذي ساعده في الفوز بآخر ألقابه للدوري المحلي موسم 2010-2011 وسجل 56 هدفا في 85 مباراة خلال موسمين، وسجل في الموسم الحالي سبعة أهداف في 16 مباراة.
وعرض النجم السويدي، بطريقة دراماتيكية عادة، مقطع فيديو على تويتر لإظهار أنه ليست لديه أي نية للتقاعد، مضيفا:" أعتقدتم أن مسيرتي ستنتهي قريبا، أنتم لا تعرفوني، طوال حياتي كنت مضطرا للقتال، لم يؤمن أحد بي، لذا كان علي الإيمان بنفسي، أراد البعض كسري، لكنهم جعلوني أقوى، أراد البعض استغلالي، لكنهم جعلوني أذكى ".
ولفت: " والآن تعتقدون أنني انتهيت، لدي أمر واحد لأقوله لكم، أنا لست مثلكم، أنا لست أنتم، أنا زلاتان إبراهيموفيتش، ومازلت أقوم بالإحماء "، لافتا:" لا تزال لدي ثلاث مباريات، لا تزال 10 أيام ، لم يقل لي أحد أي شيء ولا أتوقع أي شيء آخر ".