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المقام السامي يوجه الجهات الحكومية بعدم اقتناء الأعمال الفنية لغير المواطنين

Time منذ 38 دقيقة
Views 1785
المقام السامي يوجه الجهات الحكومية بعدم اقتناء الأعمال الفنية لغير المواطنين

الرياض (صدى):
صدرت موافقة المقام السامي الكريم على مقترح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بشأن توجيه الجهات الحكومية لاقتناء الأعمال الفنية والمنتجات الحرفية الوطنية في مقراتها.

والتأكيد على جميع الجهات الحكومية اقتصار القطع الفنية في مقراتها على الأعمال الفنية الوطنية وفق دليل يعد من قبل وزارة الثقافة، على أن تزود الجهات الحكومية وزارة الثقافة بقائمة الأعمال المقتناة ليتم إضافتها في السجل الوطني للأعمال الفنية.

وكان مجلس الوزراء، في وقت سابق، قد وجه وزارة الثقافة بإعداد سجل وطني للأعمال الفنية، والتعميم على الجهات الحكومية كافة بتزويد الوزارة ببيانات الأعمال التي لديها؛ ليكون للوزارة قاعدة بيانات متكاملة حيال تلك الأعمال.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
زاير
النصيحه الصحيحه هي علي المرأه الحامل عدم الخروج وقيادة السياره لسلامتها و سلامة جنينها و في حالة الضروره تجلس بجوار السائق.
زاير
لا نستبعد اي شيء في حالة وجود الجاثوم في الحكومه لا بارك الله فيه .
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ماعطوه دراهم وفصل 🤣🤣🤣🤣🤣
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
بأذن الله بعد الحج اروح واقعد هناك اسبوع

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