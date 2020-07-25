الأعداد السابقة للصحيفة

"فورد" تقدم 4 نصائح لتأمين المرأة الحامل عند قيادة السيارة 

Time منذ 6 أيام
Views 2397
Comment 4
"فورد" تقدم 4 نصائح لتأمين المرأة الحامل عند قيادة السيارة 

واشنطن (صدى):
كشفت فورد عن نصائح هامة لمساعدة النساء الحوامل على القيادة بأمان.

أولا.. وضعية حزام الأمان:  عند ارتداء حزام الأمان يجب وضع الجزء السفلي منه عند الفخذين وأسفل البطن لا فوقه، بالإضافة إلى وضع الجزء العلوي من الحزام خلف الظهر أو تحت الذراع، كي لا تتعرض الحامل إلى إصابات خطيرة حال وقوع الحوادث.

ثانيا.. ضبط مقعد السيارة: يجب تعديل وضعية مقعد القيادة قدر الإمكان ليكون على مسافة مريحة من المقود أثناء القيادة، وفي حال الشعور بآلام في الظهر يفضل وضع وسادة دائرية صغيرة أو منشفة مطوية خلف أسفل الظهر لمزيد من الراحة.

ثالثا.. الشعور بالجوع أو الغثيان: تشعر معظم النساء الحوامل بالجوع أو الغثيان بصورة متكررة خاصة في فترة الصباح، ولذلك يجب الاحتياط وإحضار بعض الأطعمة الخفيفة المفضلة خلال الرحلة، مع الاحتفاظ بكمية إضافية من الأكياس لاستخدامها عند الشعور بالغثيان، ولابد من التوقف بجانب الطريق عند الشعور المفاجئ بالجوع أو الغثيان.

رابعا.. تجنب التوتر ونيل قسطا من الراحة: تشعر المرأة الحامل بمعدلات عالية من التوتر والإجهاد مقارنة بالمعتاد، لذا يجب تجنب القيادة لفترات طويلة لعدم التعرض للإجهاد، والتوقف على جانب الطريق على فترات لنيل قسط من الراحة، وخفض التوتر، وتنشيط سريان الدورة الدموية في القدمين.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو عمار
يعني المقصود بالمصابين اللي قامو بذبح الاضاحي ؟ يمكن اول مره يذبحون الغنم لكن ما تصل الامور الى هذه الدرجه
ابو عمار
تقبل الله منا ومنهم صالح الاعمار ... بصراحه تنظيم هذا العام لا يعلى عليه بكل المقاييس ممتاز جدا
ابو عمار
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته .. فيه شبهه كبير في الصوت بينه و بين خادم الحرمين ابو فهد حفظه الله
ابو عمار
من يدعي كذبا هم الذباب الاكتروني لنظام الحمدين

أخر الأخبار

بالفيديو.. هيفاء وهبي تتعرض لموقف محرج خلال جلسة تصوير
بالفيديو.. هيفاء وهبي تتعرض لموقف محرج خلال جلسة تصوير
Time منذ 25 دقيقة Views 1236
فيلم عن "المثليين" يفوز بجائزة الأفضل في مهرجان اسطنبول السينمائي
فيلم عن "المثليين" يفوز بجائزة الأفضل في مهرجان اسطنبول السينمائي
Time منذ 56 دقيقة Views 1687
مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث على طريق الساحل
مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث على طريق الساحل
Time منذ ساعة Views 1885
ظهور نتيجة فحص كورونا لمايكون
ظهور نتيجة فحص كورونا لمايكون
Time منذ ساعة Views 2118
حاج لبناني يصف المملكة بـ "رائدة العالم الإسلامي ": حج هذا العام يعجز اللسان عن وصفه
حاج لبناني يصف المملكة بـ "رائدة العالم الإسلامي ": حج هذا العام يعجز اللسان عن وصفه
Time منذ ساعة Views 1720
منع الأندية المحلية من التفاوض والتعاقد مع توامبا
منع الأندية المحلية من التفاوض والتعاقد مع توامبا
Time منذ ساعتين Views 3291
بالفيديو.. معاقبة امرأة خائنة بحمل زوجها على كتفها والتجول به!
بالفيديو.. معاقبة امرأة خائنة بحمل زوجها على كتفها والتجول به!
Time منذ ساعتين Views 1413
الإعلامية هبة الأباصيري تذبح عجلا: " خليكم أسود "
الإعلامية هبة الأباصيري تذبح عجلا: " خليكم أسود "
Time منذ ساعتين Views 2034
اشتباكات بين الشرطة البريطانية والمسلمين خلال احتفالهم بعيد الأضحى
اشتباكات بين الشرطة البريطانية والمسلمين خلال احتفالهم بعيد الأضحى
Time منذ 3 ساعات Views 2445
عايد الرشيدي : دفاع الفريقين النصر والهلال هذه الفترة مرتبك
عايد الرشيدي : دفاع الفريقين النصر والهلال هذه الفترة مرتبك
Time منذ 3 ساعات Views 321