"فورد" تقدم 4 نصائح لتأمين المرأة الحامل عند قيادة السيارة 

واشنطن (صدى):
كشفت فورد عن نصائح هامة لمساعدة النساء الحوامل على القيادة بأمان.
أولا.. وضعية حزام الأمان: عند ارتداء حزام الأمان يجب وضع الجزء السفلي منه عند الفخذين وأسفل البطن لا فوقه، بالإضافة إلى وضع الجزء العلوي من الحزام خلف الظهر أو تحت الذراع، كي لا تتعرض الحامل إلى إصابات خطيرة حال وقوع الحوادث.
ثانيا.. ضبط مقعد السيارة: يجب تعديل وضعية مقعد القيادة قدر الإمكان ليكون على مسافة مريحة من المقود أثناء القيادة، وفي حال الشعور بآلام في الظهر يفضل وضع وسادة دائرية صغيرة أو منشفة مطوية خلف أسفل الظهر لمزيد من الراحة.
ثالثا.. الشعور بالجوع أو الغثيان: تشعر معظم النساء الحوامل بالجوع أو الغثيان بصورة متكررة خاصة في فترة الصباح، ولذلك يجب الاحتياط وإحضار بعض الأطعمة الخفيفة المفضلة خلال الرحلة، مع الاحتفاظ بكمية إضافية من الأكياس لاستخدامها عند الشعور بالغثيان، ولابد من التوقف بجانب الطريق عند الشعور المفاجئ بالجوع أو الغثيان.
رابعا.. تجنب التوتر ونيل قسطا من الراحة: تشعر المرأة الحامل بمعدلات عالية من التوتر والإجهاد مقارنة بالمعتاد، لذا يجب تجنب القيادة لفترات طويلة لعدم التعرض للإجهاد، والتوقف على جانب الطريق على فترات لنيل قسط من الراحة، وخفض التوتر، وتنشيط سريان الدورة الدموية في القدمين.