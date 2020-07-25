احصلى على إطلالة مشرقة في العيد بماسك الكركم والعسل

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أيام قليلة ويدخل عيد الأضحى وتبحث الفتيات عن طرق الحصول على بشرة نضرة بدون حبوب.
ونقدم إليكِ ماسك الكركم والعسل الذي يساعد على علاج الكثير من مشاكل البشرة مثل الجفاف وحب الشباب واللذان يشوهان جمال البشرة مما يفقدان المرأة المظهر الجذاب فى العيد.
وإليكم خطوات عمل ماسك الكركم والعسل لعلاج الجفاف وحب الشباب:
مكونات الماسك :
ملعقة صغيرة كركم
½ ملعقة صغيرة من العسل
طريقة عمل واستخدام الماسك :
- ضعى العسل والكركم فى وعاء وامزجيهم جيدًا.
- ضعي الخليط على الوجه أو فوق حبوب الشباب.
- اتركيه على البشرة من 10-15 دقيقة ثم اغسليه