الأزمة الأقتصادية تحسم مصير نيمار

وكالات (صدى):
يبدو أن الأزمة الاقتصادية التي ضربت العديد من الأندية الأوروبية، ستتسبب في بقاء البرازيلي نيمار دا سيلفا ضمن صفوف فريقه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي.
وأفادت تقارير صحفية فرنسية أن نيمار لن يرحل عن صفوف باريس سان جيرمان خلال الصيف المقبل، نظرًا لمعاناة أغلب الفرق الأوروبية من جائحة فيروس كورونا المستجد.
وكانت التقارير الصحفية تشير إلى اقتراب نيمار من العودة إلى صفوف فريقه السابق برشلونة الإسباني، خلال الصيف الحالي، إلا أن جائحة فيروس كورونا ستتسبب في بقاء النجم البرازيلي داخل جدران النادي الباريسي.
الجدير بالذكر أن نيمار قد رحل عن برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو؛ مما دفع البارسا للتعاقد مع عثمان ديمبيلي ثم فيليبي كوتينيو وأخيرًا أنطوان جريزمان، إلا أنهم لم يكونوا قادرين على تعويض رحيل نيمار الذي شكّل مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجواياني لويس سواريز جبهة هجومية قوية للغاية.