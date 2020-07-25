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قصة مخاوي العقارب والثعابين الذي فقد أحد أصابعه بسبب الحيوانات المفترسة (فيديو)

Time منذ 8 دقائق
Views 1294
قصة مخاوي العقارب والثعابين الذي فقد أحد أصابعه بسبب الحيوانات المفترسة (فيديو)

علي القحطاني (صدى):
روى محامي الثعابين و العقارب عبدالله الشمري قصة تربية الحيوانات المفترسة وفقد أحد أصابعه بسببها، قائلا إنه يهوى تربية وترويض ومداعبة الثعابين السامة و العقارب.

وأوضح الشمري خلال حواره في برنامج " في أسبوع ":  هي الهواية غير التقليدية التي يتسلى بها هذا الشاب في مدينة عرعر، لافتا:" بدايتي كانت مع الطيور والحيوانات الأليفة ثم الحيوانات المفترسة اقتنيت الأسود  والذئاب والضباع وغيرها من الحيوانات المتوحشة والثعابين السامة ".

وأشار الشمري:" فقدت واحد من أصابعي بسبب عضة ضبع كان يستعرض بتصويرها قبل سنوات ومازال يحتفظ بهذه الضبعة ويرعاها ".

وتابع:" لا أحد يستطيع التعامل مع هذه الضباع إلا من خلال متخصصين ومدربين في هذا المجال في هذا المجال للتعامل مع الحيوانات المفترسة "، لافتا:" هذه الحيوانات خطرة ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله ...
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
المخالف تخالف ضلوعه وينكس هواه ..
ابو محمد 😎 ✍️
المخالف تخالف ضلوعه وينكس هواه ..

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