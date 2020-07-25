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بالفيديو.. بردية الشفا بالطائف وهطول الأمطار المتوسطة

Time منذ 15 دقيقة
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بالفيديو.. بردية الشفا بالطائف وهطول الأمطار المتوسطة

الطائف (صدى):
شهدت الطائف، اليوم السبت، هطول أمطار متوسطة على محافظة الطائف، شملت أحياء السحيلي، والملك فهد، وجبرة، والرميدة، والسيل الصغير، وطريق المطار، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

وأظهر مقطع فيديو، بردية شفا الطائف اليوم، وفقًا لحساب "طقس" على موقع "تويتر"، فيما أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عن إغلاق طريق الهدا احترازيًا.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات والخرمة الكامل والمويه وتربه ورنية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله ...
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
المخالف تخالف ضلوعه وينكس هواه ..
ابو محمد 😎 ✍️
المخالف تخالف ضلوعه وينكس هواه ..

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