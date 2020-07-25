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طريقة قفل فيسبوك ماسنجر ببصمة الإصبع للآيفون 

Time منذ 30 دقيقة
Views 1319
طريقة قفل فيسبوك ماسنجر ببصمة الإصبع للآيفون 

وكالات (صدى):
أزاحت شركة فيسبوك، الستار عن ميزة تحكم وخصوصية جديدة مميزة لتطبيق المراسلات التابع لها فيسبوك ماسنجر.

وسمحت خاصية App Lock، لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد، توفير عوامل أمان وتحكم وخصوصية جديدة على غرار واتساب.

وأتاحت الميزة الجديدة على تطبيق ماسنجر، لمستخدميه على هواتف آيفون إمكانية حماية المحادثات الخاصة بهم على المنصة، ومنع الآخرين من الوصول إلى رسائلهم الخاصة والإطلاع عليها، من خلال إضافة طبقة أمان أخرى لحماية الرسائل الخاصة.

ويمكن إعداد الخصوصية الاختياري الجديد، تفعيل ميزة الأمان البوميترية التعرف على الوجه Face ID أو بصمة الأصبع Touch ID، في تطبيق فيسبوك ماسنجر استخدام ميزتي الأمان المحفوظة على الهاتف على غرار واتساب.

وتمكن ميزة الحماية والخصوصية App Lock، على تطبيق ماسنجر فيسبوك يمكن أتباع الخطوات التالية:

1. افتح فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger، وانقر فوق صورة الملف الشخصي الخاص بك في أعلى يسار الشاشة، ثم اضغط على إعداد الخصوصية Privacy. 

٢.اضغط على قفل التطبيق App Lock، ثم قم بالتبديل إلى الخيار الذي يطلبFace ID.

٣. حدد الفترة الزمنية التي تريد قفل تطبيق ماسنجر بعدها مباشرة مثل ميزة واتساب، حيث يمكنك اختيار قفل التطبيق بعد دقيقة واحدة أو بعد 15 دقيقة أو بعد ساعة. 

4. انقر فوق موافق في النافذة المنبثقة التي تطلب السماح لتطبيق لماسنجر باستخدام ميزة Face ID، وفي المرة القادمة التي تفتح فيها ماسنجر سيتطلب منك تشغيل مصادقتك.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله ...
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
المخالف تخالف ضلوعه وينكس هواه ..
ابو محمد 😎 ✍️
المخالف تخالف ضلوعه وينكس هواه ..

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