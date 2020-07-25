شاهد.. لحظة إقرار حمد بن خليفة بتدمير ليبيا باسم مساعدة الشعب

ماجد القزيز (صدى):
كانت ومازالت قطر من أبرز الدول التي حاولت دائمًا قلب الأنظمة العربية تحت قناع مساعدة الشعوب، بل تتغنى بذلك دون خجل عبر اللقاءات والمحافل دون إدراك منها بأن هذا إقرار من جانبها بالسعي لتدمير العالم العربي.
وفي لقاء قديم عبر شاشة الجزيرة القطرية أقر حمد بن خليفة بأن قطر تدخلت في ليبيا لإنقاذ الشعب الليبي من القمع ، وعلى الرغم من أن القذافي كان حليفًا لهم في مخططاتهم الشيطانية إلا أنها كانت من أول الدول التي تدخلت لإسقاطه.
وزعم حمد بن خليفة أن التدخل القطري لم يكن خلفه الطمع في ثروات ليبيا لأن قطر لا تحتاج إلى تلك الثروات؛ حيث سعت قطر من خلال انتهاكاتها للدول العربية إلى محاولة الظهور كدولة كبيرة تٌسيطر على مجريات الأمور ولكنها فشلت حتى الأن فشلًا ذريعًا بعد أن أدرك الجميع حقيقة مساعيهم.