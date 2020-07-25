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بالفيديو.. فهد المولد يوجه رسالة إلى جماهير الاتحاد بعد انتهاء المعسكر

Time منذ 35 دقيقة
Views 1535
بالفيديو.. فهد المولد يوجه رسالة إلى جماهير الاتحاد بعد انتهاء المعسكر

نواف السالم (صدى):
وجه فهد المولد رسالة إلى جمهور الاتحاد، بعد انتهاء المعسكر المغلق للنادي الذي أقامه في عسير اليوم السبت.

ونشر "المولد" مقطع فيديو عبر "سناب شات"، قال فيه إن " الاستفادة كانت كبيرة على الصعيدين الانضباطي والفني، خاصة أن الفريق خاض ثلاث مباريات ".

وأشار إلى أن: ” هذا بغض النظر عن النتائج، التي لم تكن كل همنا “ ، متمنيًا أن يحصد الفريق ثمار هذا المعسكر، مع عودة الدوري.

من جانبه، قدّم البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفريق، التحية لجماهير الاتحاد، مضيفًا: " حققنا الكثير من أهدافنا في المعسكر التحضيري بأبها “.

وبشأن نتائج الوديات، أضاف: ”أعتقد أن هذه ليست اللحظة المناسبة للقلق، نتائجنا في الوديات لا تهمني، والأهم في هذه المرحلة، تحسن الأداء“.

وتابع: ”أمامنا مباراة ودية أخيرة مع الوحدة لاستكمال الإعداد الفني والتكتيكي، توصلت لطريقة اللعب المناسبة التي تلائم الفريق الاتحادي في المرحلة المقبلة“.

وأشار إلى أنه: ” متفائل بشدة، أداء اللاعبين جيد، هناك تجاوب كبير منهم مع الجهاز الفني والإدارة، جاهزون لتقديم مباريات قوية “.

وانتهى المعسكر المغلق للنادي اليوم السبت، والذي أقامه استعدادا لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمقرر يوم 4 أغسطس المقبل.

وكان الفريق قد خاض 3 مباريات خلال هذا المعسكر، بدأها بالتعادل 1-1 مع نجران، ثم الخسارة من القادسية 1-2، وأخيرا، يوم الجمعة، من ضمك 0-1.

يذكر أن الاتحاد يحتل المركز الـ13، في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله ...
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
المخالف تخالف ضلوعه وينكس هواه ..
ابو محمد 😎 ✍️
المخالف تخالف ضلوعه وينكس هواه ..

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