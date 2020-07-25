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بالفيديو.. أبرز ما سيتم في عملية تفويج حجاج هذا العام

Time منذ 58 دقيقة
Views 1558
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بالفيديو.. أبرز ما سيتم في عملية تفويج حجاج هذا العام

مكة المكرمة (صدى):
بدأ اليوم، السبت، وصول الحجاج إلى مكة المكرمة من 10 وجهات في المملكة، وذلك وسط اجراءات احترازية للحفاظ على سلامتهم.

وأوضح رئيس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف، رأفت إسماعيل، أن الحافلات ستنقل الحجاج من مواقع سكنهم من مكة المكرمة إلى الحرم المكي الشريف لأداء طواف القدوم.

وأضاف، في خلال حديثه لقناة العربية، أن النقل سيكون من خلال 3 مراحل، منها مرحلة الوصول إلى الساحات الغربية من المسجد الحرام، ومن ثم الدخول لصحن الطواف، بما يحقق التباعد الجسدي وسلامة الحجاج.

وأكد أنه تم وضع خطة لتنفيذ جميع فعاليات موسم حج هذا العام، ومن بينها اختيار المرافقين من مختلف جنسيات الحجاج.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله ...
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
المخالف تخالف ضلوعه وينكس هواه ..
ابو محمد 😎 ✍️
المخالف تخالف ضلوعه وينكس هواه ..

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