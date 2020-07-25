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صورة نادرة لخادم الحرمين في سن العشرين وهو يمارس مهامه كأمير الرياض

Time منذ 53 دقيقة
Views 1810
صورة نادرة لخادم الحرمين في سن العشرين وهو يمارس مهامه كأمير الرياض

عادل الحربي (صدى):
أظهرت صورة نادرة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وهو يمارس عمله في عمر العشرين.

وتم التقاط هذه الصورة عام 1375هـ/1955م وذلك خلال ممارسته عمله كأمير على منطقة الرياض.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله ...
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
المخالف تخالف ضلوعه وينكس هواه ..
ابو محمد 😎 ✍️
المخالف تخالف ضلوعه وينكس هواه ..

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