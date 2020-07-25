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صورة نادرة لخادم الحرمين في سن العشرين وهو يمارس مهامه كأمير الرياض
منذ 53 دقيقة
1810
عادل الحربي (صدى):
أظهرت صورة نادرة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وهو يمارس عمله في عمر العشرين.
وتم التقاط هذه الصورة عام 1375هـ/1955م وذلك خلال ممارسته عمله كأمير على منطقة الرياض.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله ...
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
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ابو محمد 😎 ✍️
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