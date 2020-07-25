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جامعة حائل: اليوم هو آخر فترة لتأكيد القبول من عدمه

Time منذ ساعة
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جامعة حائل: اليوم هو آخر فترة لتأكيد القبول من عدمه

حائل (صدى):
كشفت جامعة حائل، أن آخر فترة لتأكيد القبول من عدمه للمقبولين والمقبولات في الجامعة للعام الدراسي القادم 1442هـ، هي اليوم السبت.

وأعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة حائل، أمس الجمعة، عن القبول المبدئي لعدد 8807 طلاب وطالبات في مختلف المسارات والبرامج للعام الدراسي القادم 1442هـ وذلك بعد انتهاء عملية الفرز الأولى، داعية المقبولين إلى تأكيد القبول وفقاً للآلية المتبعة من خلال بوابة القبول الإلكترونية.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور الأدهم اللويش أن الجامعة حرصت على استيعاب المتقدمين وفقاً للمعايير المعمول بها والنسب الموزونة وبحسب الطاقة الاستيعابية للمقاعد الدراسية، حاثاً الطلاب على تأكيد القبول على الرغبة المقبول عليها أو تأكيد القبول مع طلب الترقية، وذلك قبل اليوم السبت، مبيناً أنه ستتم عملية الفرز النهائي بعد عيد الأضحى في جميع المسارات والبرامج، علماً أنه يمكن للمتقدم التراجع عن القبول، مضيفاً أن الفرز الثاني سوف يتم بعد انتهاء عمليات تأكيد القبول أو إلغائه في الفرز الأول.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله ...
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
المخالف تخالف ضلوعه وينكس هواه ..
ابو محمد 😎 ✍️
المخالف تخالف ضلوعه وينكس هواه ..

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