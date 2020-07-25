مضغ اللبان يقلل الوزن الزائد ويساعد على استقرار الحالة العاطفية 

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضحت الدكتورة أنتونينا ستارودوبوفا، خبيرة التغذية المستقلة في وزارة الصحة بمدينة موسكو، أن مضغ العلكة يساعد على فقدان الوزن الزائد.
ولفتت خبيرة التغذية:" هناك معلومات تستعرض فاعلية مضغ اللبان في تخفيض الوزن، فعند البعض تنخفض الشهية عند مضغهم اللبان بصورة منتظمة، ويقل تناول الوجبات الخفيفة، بسبب انشغال الفم وكذلك نتيجة تغير المذاق ".
وأشارت ستارودوبوفا:" عضلات المضغ، قادرة على حرق السعرات الحرارية وتكرار حركات المضغ يساعد على استقرار الحالة العاطفية "، مبينة:" اللعاب له تأثير إيجابي في تنظيف الفم من بقايا الطعام. واحتواء اللعاب على مواد تمنع تكاثر البكتيريا في تجويف الفم، يساعد في الوقاية من تسوس الأسنان وينعش التنفس ".
ودعت خبيرة التغذية لأخذ الحذر من مضغ العلكة بصورة زائدة لفترات طويلة، لأنه قد يلحق الضرر بالشخص حيث يؤدي إلى تآكل واستهلاك حشوات وتيجان الأسنان.