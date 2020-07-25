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مضغ اللبان يقلل الوزن الزائد ويساعد على استقرار الحالة العاطفية 

Time منذ يوم
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مضغ اللبان يقلل الوزن الزائد ويساعد على استقرار الحالة العاطفية 

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضحت الدكتورة أنتونينا ستارودوبوفا، خبيرة التغذية المستقلة في وزارة الصحة بمدينة موسكو، أن مضغ العلكة يساعد على فقدان الوزن الزائد.

ولفتت خبيرة التغذية:" هناك معلومات تستعرض فاعلية مضغ اللبان في تخفيض الوزن، فعند البعض تنخفض الشهية عند مضغهم اللبان بصورة منتظمة، ويقل تناول الوجبات الخفيفة، بسبب انشغال الفم وكذلك نتيجة تغير المذاق ".

وأشارت ستارودوبوفا:" عضلات المضغ، قادرة على حرق السعرات الحرارية وتكرار حركات المضغ يساعد على استقرار الحالة العاطفية "، مبينة:" اللعاب له تأثير إيجابي في تنظيف الفم من بقايا الطعام. واحتواء اللعاب على مواد تمنع تكاثر البكتيريا في تجويف الفم، يساعد في الوقاية من تسوس الأسنان وينعش التنفس ".

ودعت خبيرة التغذية لأخذ الحذر من مضغ العلكة بصورة زائدة لفترات طويلة، لأنه قد يلحق الضرر بالشخص حيث يؤدي إلى تآكل واستهلاك حشوات وتيجان الأسنان.

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أحدث التعليقات

شيخين
والله العظيم لويلتفتو للي عندنا والله ان تطلع بلاوي وبذات اهل الفلل والسيارات الفخمة الي جابوهاخلال شهرن اوثلاثة وكل هر في لندن وماادراك مالندن لاوشايلين العيلة كله كنهم كاتين اخرج مابقى غير غنمهم يشيلونه وياهم هاذا صار غسيل وكوي
رغد
لا والله مايصلح مستحيل اخلي بنتي تودي جوالها معها بعدين تصوير وما تصوير وماينفع يمكن تلقى وحده من البنات مصوره صديقتها او اي بنت ووريتها اخوانها عيب والله مايصلح
صالح
ياليت تركزون عالأخبار المفيدة للمجتمع وبس وتنتقون الاخبار المفيدة للمجتمع دينيا ودنيويا
شيخين
ياجعل الثانية بلشلل ياحيوان ويكرم الحيوان عنك
شيخين
حلو جدا جدا جدا الله على القضاء العادل

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