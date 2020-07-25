بالفيديو.. المرتزق عبدالباري عطوان يفضح قطر صراحة ويؤكد أنها منبع الإرهاب

ماجد القزيز (صدى):
اعترف المرتزق عبدالباري عطوان، صراحة بأن قطر هي منبع الإرهاب، مؤكدًا أن قطر كانت من الداعمين الأساسيين لجبهة النصرة.
وقال عطوان، الذي حصل على الريال القطري ليعمل بوقًا في قناة الجزيرة، إن " قطر كانت من الداعمين الأساسيين لجبهة النصرة، وقناة الجزيرة أجرت مقابلتين مع أبو محمد الجولاني زعيم هذه الجبهة، والذي أصبح الآن زعيم الجناح العسكري لحركة فتح الشام".
جاء ذلك خلال مقابلة له عبر قناة "دويتشة فيلة" الألمانية، خلال الحديث عن الوضع في سوريا، وخاصة إدلب.
يذكر أن جبهة النصرة أو جبهة فتح الشام والتي أصبحت فيما بعد هيئة تحرير الشام، منظمة إرهابية، وتم تشكيلها أواخر سنة 2011، وتبنت المنظمة عدة هجمات انتحارية في حلب ودمشق، وكانت ذراع لتنظيم القاعدة في سوريا.