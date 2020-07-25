الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. المرتزق عبدالباري عطوان يفضح قطر صراحة ويؤكد أنها منبع الإرهاب

Time منذ 32 دقيقة
Views 1774
Comment 1
بالفيديو.. المرتزق عبدالباري عطوان يفضح قطر صراحة ويؤكد أنها منبع الإرهاب

ماجد القزيز (صدى):
اعترف المرتزق عبدالباري عطوان، صراحة بأن قطر هي منبع الإرهاب، مؤكدًا أن قطر كانت من الداعمين الأساسيين لجبهة النصرة.

وقال عطوان، الذي حصل على الريال القطري ليعمل بوقًا في قناة الجزيرة، إن " قطر كانت من الداعمين الأساسيين لجبهة النصرة، وقناة الجزيرة أجرت مقابلتين مع أبو محمد الجولاني زعيم هذه الجبهة، والذي أصبح الآن زعيم الجناح العسكري لحركة فتح الشام".

جاء ذلك خلال مقابلة له عبر قناة "دويتشة فيلة" الألمانية، خلال الحديث عن الوضع في سوريا، وخاصة إدلب.

يذكر أن جبهة النصرة أو جبهة فتح الشام والتي أصبحت فيما بعد هيئة تحرير الشام، منظمة إرهابية، وتم تشكيلها أواخر سنة 2011، وتبنت المنظمة عدة هجمات انتحارية في حلب ودمشق، وكانت ذراع لتنظيم القاعدة في سوريا.

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
أعقـب يا الحـرامـي صادوك مثل صيـدة الفـار .😂.
. راعــي الـددســـن .
منـت سـهل يا الــدبدوب🐻 تحـب العسـل🍯 .😋.
. راعــي الـددســـن .
يا سبــــــحان الله .
**""'سهم'""**😊
وجهة اذا جاء يتكلم تقول كلب ينبح ...
**""'سهم'""**
ركوب الخيل يرضي طموحها وزيادة 😆😆

أخر الأخبار

إغلاق طريق الهدا احترازياً
إغلاق طريق الهدا احترازياً
Time منذ 7 دقائق Views 1199
قرار جديد بشأن الإفراغ العقاري في تبوك والمدينة المنورة ومحافظة تيماء
قرار جديد بشأن الإفراغ العقاري في تبوك والمدينة المنورة ومحافظة تيماء
Time منذ 15 دقيقة Views 1398
مضغ اللبان يقلل الوزن الزائد ويساعد على استقرار الحالة العاطفية 
مضغ اللبان يقلل الوزن الزائد ويساعد على استقرار الحالة العاطفية 
Time منذ 19 دقيقة Views 1146
رجل يحذر من مخاطر كورونا: تسبب في بتر أصابع يدي
رجل يحذر من مخاطر كورونا: تسبب في بتر أصابع يدي
Time منذ 21 دقيقة Views 197
طلب زواج لمنة فضالي أونلاين
طلب زواج لمنة فضالي أونلاين
Time منذ 25 دقيقة Views 1194
شاهد.. أمطار الخير تغمر المسجد النبوي بأجواء روحانية
شاهد.. أمطار الخير تغمر المسجد النبوي بأجواء روحانية
Time منذ 25 دقيقة Views 1501
بالفيديو.. المرتزق عبدالباري عطوان يفضح قطر صراحة ويؤكد أنها منبع الإرهاب
بالفيديو.. المرتزق عبدالباري عطوان يفضح قطر صراحة ويؤكد أنها منبع الإرهاب
Time منذ 32 دقيقة Views 1774
صورة مؤثرة لعامل نظافة تُبكي الجميع أثناء كنس الشارع 
صورة مؤثرة لعامل نظافة تُبكي الجميع أثناء كنس الشارع 
Time منذ 33 دقيقة Views 545
السفير الصيني يزور معالم تراثية في العلا
السفير الصيني يزور معالم تراثية في العلا
Time منذ 36 دقيقة Views 1466
النصر يفاوض مدافع الهلال السابق
النصر يفاوض مدافع الهلال السابق
Time منذ 43 دقيقة Views 1797