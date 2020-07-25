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بالفيديو.. تونسية تُعبر عن فرحتها باختيارها لأداء فريضة الحج

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. تونسية تُعبر عن فرحتها باختيارها لأداء فريضة الحج

الرياض (صدى):
أعربت مُقيمة تونسية عن فرحتها الشديدة لاختيارها لأداء فريض الحج هذا العام، من قبل وزارة الحج والعمرة.

ونشرت وزارة الحج والعمرة، مقطع فيديو للحاجة التونسية الدكتورة هيفاء يوسف حمدون، إذ قالت: " تقدمت على موقع الوزارة لأداء مناسك الحج هذا العام، ولم أكن أتوقع أن يتم قبولي نظراً للعدد القليل الذي يتم قبولهم".

وأضافت: " وعندما صدرت نتيجة قبولي للحج، كانت فرحة لا توصف ولا تصدق" ، متابعة: " أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والحكومة السعودية على جهودهم المبذولة وحسن الاستقبال والحفاوة التي لقيناها عند وصولنا لأداء مناسك الحج".

 

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
أعقـب يا الحـرامـي صادوك مثل صيـدة الفـار .😂.
. راعــي الـددســـن .
يا سبــــــحان الله .
**""'سهم'""**😊
وجهة اذا جاء يتكلم تقول كلب ينبح ...
**""'سهم'""**
ركوب الخيل يرضي طموحها وزيادة 😆😆
للبل
اللهم لك الحمد الذى عافانا الحمدلله العقل والله انه نعمه

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