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جواز سفر مايكون يؤخر رحيله إلى تركيا

Time منذ ساعة
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جواز سفر مايكون يؤخر رحيله إلى تركيا

نواف السالم (صدى):
أوضح الإعلامي عبدالعزيز المريسل، اليوم السبت، أن سبب تأخر سفر اللاعب البرازيلي مايكون بيريرا لاعب نادي النصر لتركيا هو أن جواز سفره كان منتهيا.

وقال عبدالعزيز المريسل، خلال برنامج "الحصاد الرياضي"، أنه عملت إدارة النادي التركي جواز سفر جديدا، واُستخرج أمس؛ لافتًا إلى أنه بعد ظهور الجواز الجديد، نقل المعلومات من جواز قديم لجديد يحتاج وقت، النصر ليس له علاقة بهذا الأمر.

وأضاف "المريسل" أن: " النادي التركي عمل حجز لمايكون بتاريخ 24 يوليو، على أن يكون سفره يوم 26 يوليو، الساعة 14:00، ونادي النصر ليس له شأن نهائيا، لا من قريب ولا من بعيد".

واستطرد: " تحدثت مع الأخوة في نادي النصر وأكدوا لي أنهم بدأوا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الجهات الإعلامية التي اتهمت النصر بتعطيل سفر اللاعب " .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
يا سبــــــحان الله .
**""'سهم'""**😊
وجهة اذا جاء يتكلم تقول كلب ينبح ...
**""'سهم'""**
ركوب الخيل يرضي طموحها وزيادة 😆😆
للبل
اللهم لك الحمد الذى عافانا الحمدلله العقل والله انه نعمه
abdul
خاتم في الانف هيّن. غيرها بيعملن في لسانهن وحاجبيهن واماكن حساسة اخري في عوراتهن اخجل ان اذكرها بالاسم. لكن عارفين القصد.

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