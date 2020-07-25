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بالفيديو.. خبير اقتصادي يكشف عن حالة يكون فيه المستأجر أفضل من مالك العقار

Time منذ 47 دقيقة
Views 1921
بالفيديو.. خبير اقتصادي يكشف عن حالة يكون فيه المستأجر أفضل من مالك العقار

الرياض (صدى):
أكد الخبير الاقتصادي محمد العمران، أن هناك فجوة بين متوسط أسعار العقارات ومتوسط الدخل، بدليل أن أكثر من 90% من عملية شراء العقارات تتم عبر التمويل العقاري ودون ذلك تُصبح القدرة الشرائية ضعيفة جدًا.

وأضاف محمد العمران، أن الفجوة ارتفعت بشكل كبير مؤخرًا؛ لذلك بدأنا نجد مجلس الشورى يُطالب بوضع حلول لتمكين المواطنين من شراء العقارات، مشيرًا إلى ظاهرة شراء المنازل المستعملة وهي خيار ثالث مهم بالإضافة إلى الإيجار أو التملك.

وأشار خلال مداخلة له عبر برنامج "في أسبوع"، إلى أن المنازل المستعملة يكون تكاليف الصيانة فيه أعلى، والاستئجار سيوفر سيولة نقدية لكن في النهاية مستأجر، أما التملك فيكون تكلفته أعلى وبعد 20 أو 30 سنة سيكون عليه صيانة المنزل فيكون المستأجر أفضل منه في هذه الحالة لأنه سيترك المنزل ولن يقوم بأعمال صيانة تُكلفه، وبالتالي يجب على الإنسان تقييم الوضع وفقًا لقدرته وظروفه وأهدافه.

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أحدث التعليقات

رعــد ★
مجرمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
فيه من ارادو نقله من زمان👍👌 لكن وش قال؟😎بس ماقلتو لنا عامل النادي لسى والا بيطلع من النادي بعد😜😊😂
زائر
والنصر أول فريق عالمي بدون عالميه !!!

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