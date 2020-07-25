إصابة مبابي بالتواء في الكاحل

وكالات (صدى):
أظهرت الفحوصات التي خضع لها النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، إصابته بالتواء شديد في الكاحل.
وأكدت وسائل إعلام فرنسية، أن مبابي لم يُصاب بتمزق في الأربطة، إثر الإصابة القوية التي تعرّض لها في مباراة فريقه أمس الجمعة، أمام سانت إيتيان في نهائي كأس فرنسا، حيث خرج باكيًا في الدقيقة 33.
من جانبها، فإن إدارة سان جيرمان قلقة من عدم إمكانية لحاق مبابي بمباراة أتلانتا، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 12 أغسطس المقبل في لشبونة، إذ من المتوقع أن يغيب مبابي مدة أسبوعين عن الملاعب .
يذكر أن النادي الفرنسي كان قد فاز بلقب كأس فرنسا للمرة الخامسة في آخر 6 مواسم والـ 13 في تاريخه، إذ قاد نيمار الفريق للفوز بـ 1/0 على سانت إيتيان.
اقرأ أيضًا: