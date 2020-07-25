الأعداد السابقة للصحيفة

إصابة مبابي بالتواء في الكاحل

Time منذ ساعتين
Views 1414
إصابة مبابي بالتواء في الكاحل

وكالات (صدى):
أظهرت الفحوصات التي خضع لها النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، إصابته بالتواء شديد في الكاحل.

وأكدت وسائل إعلام فرنسية، أن مبابي لم يُصاب بتمزق في الأربطة، إثر الإصابة القوية التي تعرّض لها في مباراة فريقه أمس الجمعة، أمام سانت إيتيان في نهائي كأس فرنسا، حيث خرج باكيًا في الدقيقة 33.

من جانبها، فإن إدارة سان جيرمان قلقة من عدم إمكانية لحاق مبابي بمباراة أتلانتا، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 12 أغسطس المقبل في لشبونة، إذ من المتوقع أن يغيب مبابي مدة أسبوعين عن الملاعب .

يذكر أن النادي الفرنسي كان قد فاز بلقب كأس فرنسا للمرة الخامسة في آخر 6 مواسم والـ 13 في تاريخه، إذ قاد نيمار الفريق للفوز بـ 1/0 على سانت إيتيان.

اقرأ أيضًا:

اشتباكات وإصابة عنيفة لـ"مبابي" في نهائي كأس فرنسا

Time واتساب

أحدث التعليقات

رعــد ★
مجرمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
فيه من ارادو نقله من زمان👍👌 لكن وش قال؟😎بس ماقلتو لنا عامل النادي لسى والا بيطلع من النادي بعد😜😊😂
زائر
والنصر أول فريق عالمي بدون عالميه !!!

أخر الأخبار

أفضل مكان لتركيب الإطارات الجديدة بالسيارة
أفضل مكان لتركيب الإطارات الجديدة بالسيارة
Time منذ دقيقة Views 1024
وظائف شاغرة في شركة المُطلق براتب يصل إلى 7000 ريال
وظائف شاغرة في شركة المُطلق براتب يصل إلى 7000 ريال
Time منذ دقيقة Views 1028
بالفيديو.. مستشار قانوني يوضح عقوبة الاستجابة لرجاء أو وساطة
بالفيديو.. مستشار قانوني يوضح عقوبة الاستجابة لرجاء أو وساطة
Time منذ 8 دقائق Views 1256
"الداخلية" تنشر فيديو حملات "المجاهدين" لمنع تسلل المخالفين لأنظمة الحج
"الداخلية" تنشر فيديو حملات "المجاهدين" لمنع تسلل المخالفين لأنظمة الحج
Time منذ 13 دقيقة Views 1314
عاصفة ترابية تجتاح طريق «المدينة - مكة» السريع
عاصفة ترابية تجتاح طريق «المدينة - مكة» السريع
Time منذ 19 دقيقة Views 1311
أطفالنا و المشاهير
أطفالنا و المشاهير
Time منذ 20 دقيقة Views 132
خبير أوبئة شهير يحدد موعد انتهاء الجائحة
خبير أوبئة شهير يحدد موعد انتهاء الجائحة
Time منذ 27 دقيقة Views 1891
إعلامية شهيرة تسيء للمملكة تظهر في فيديو خادش داخل إسطبل خيل
إعلامية شهيرة تسيء للمملكة تظهر في فيديو خادش داخل إسطبل خيل
Time منذ 28 دقيقة Views 841
إلزام موطني 6 دول عربية بإجراء اختبار كورونا عند السفر إلى فرنسا
إلزام موطني 6 دول عربية بإجراء اختبار كورونا عند السفر إلى فرنسا
Time منذ 31 دقيقة Views 1196
((كل مسؤول عظيم !! وراءه ملوكً عظماء!!))
((كل مسؤول عظيم !! وراءه ملوكً عظماء!!))
Time منذ 32 دقيقة Views 131