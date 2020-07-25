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الحليب الذهبي يحارب نقص النوم ليلًا

Time منذ يوم
Views 1967
Comment 6
الحليب الذهبي يحارب نقص النوم ليلًا

أميرة خالد (صدى):
يعد الحليب الذهبي أحد المشروبات الهندية التقليدية، من المشروبات التي تساعد على محاربة نقص النوم وإعادة دورة النوم إلى طبيعتها؛ لاحتوائه على تركيبات غذائية معينة.

ويتكون الحليب الذهبي من الحليب الساخن والكركم المطحون، فيما يوجد أدلة تؤكد أن الحليب الدافئ وحده، قد يساعد على النوم بشكل أفضل أثناء الليل؛ لاحتواءه على التربتوفان، وهو مقدمة للميلاتونين - الهرمون الأساسي الذي ينظم دورة النوم والاستيقاظ في الجسم.

أما الكركم فهو غني بمركب الكركمين، الذي ثبت أنه يخفف بعض آثار الحرمان من النوم، ويعالج بأمان أعراض القلق والاكتئاب.

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أحدث التعليقات

رغد
لا والله مايصلح مستحيل اخلي بنتي تودي جوالها معها بعدين تصوير وما تصوير وماينفع يمكن تلقى وحده من البنات مصوره صديقتها او اي بنت ووريتها اخوانها عيب والله مايصلح
صالح
ياليت تركزون عالأخبار المفيدة للمجتمع وبس وتنتقون الاخبار المفيدة للمجتمع دينيا ودنيويا
شيخين
ياجعل الثانية بلشلل ياحيوان ويكرم الحيوان عنك
شيخين
حلو جدا جدا جدا الله على القضاء العادل
شيخين
قولي فيك الادزوانتهينا حبيبتي اليبي عطاك كل الامراض الجنسية قريت عنة خبر انة مصاب بثلاثة امراض ومن بينهم الايد

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