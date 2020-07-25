الحليب الذهبي يحارب نقص النوم ليلًا

أميرة خالد (صدى):
يعد الحليب الذهبي أحد المشروبات الهندية التقليدية، من المشروبات التي تساعد على محاربة نقص النوم وإعادة دورة النوم إلى طبيعتها؛ لاحتوائه على تركيبات غذائية معينة.
ويتكون الحليب الذهبي من الحليب الساخن والكركم المطحون، فيما يوجد أدلة تؤكد أن الحليب الدافئ وحده، قد يساعد على النوم بشكل أفضل أثناء الليل؛ لاحتواءه على التربتوفان، وهو مقدمة للميلاتونين - الهرمون الأساسي الذي ينظم دورة النوم والاستيقاظ في الجسم.
أما الكركم فهو غني بمركب الكركمين، الذي ثبت أنه يخفف بعض آثار الحرمان من النوم، ويعالج بأمان أعراض القلق والاكتئاب.