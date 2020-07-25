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بالفيديو.. لحظات نزول الحجاج من الحافلات والدخول إلى مقر إقامتهم بمكة المكرمة

Time منذ ساعة
Views 1615
بالفيديو.. لحظات نزول الحجاج من الحافلات والدخول إلى مقر إقامتهم بمكة المكرمة

مكة المكرمة (صدى):
بدأ الحجاج في الانتقال إلى مقر إقامتهم في مكة المكرمة؛ لأداء فريضة الحج، إذ أظهر مقطع فيديو لحظة نزولهم من الحافلات إلى فندق إقامتهم المزوّد بخدمات صحية والقريب من المشاعر المقدسة.

وكان وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، قد صرّح بأن "المحددات الصحية هي الأساس في عملية اختيار الحجاج المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، ولا استثناءات لأحد في موسم حج 1441ه".

وقال وزير الحج والعمرة :" لن يؤدي فريضة الحج هذا العام أي مسؤول حكومي أو مشارك في خدمة الحجاج".

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أحدث التعليقات

رعــد ★
مجرمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
فيه من ارادو نقله من زمان👍👌 لكن وش قال؟😎بس ماقلتو لنا عامل النادي لسى والا بيطلع من النادي بعد😜😊😂
زائر
والنصر أول فريق عالمي بدون عالميه !!!

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