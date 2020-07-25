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مليون ريال لكل مسافر عبر «طيران الإمارات» في حالة واحدة

Time منذ ساعة
Views 2487
مليون ريال لكل مسافر عبر «طيران الإمارات» في حالة واحدة

أبوظبي (صدى):
في أول مبادرة من نوعها ، قررت شركة طيران الإمارات تحمل تكاليف العلاج من فيروس كورونا والحجر الصحي للمسافرين عبر رحلاتها من وإلى الإمارات .

ويحق للمسافرين المطالبة بنفقات العلاج حتى 600 ألف ريال سعودي، وتكاليف الحجر الصحي حتى 400 ألف ريال، لمدة 14 يومًا؛ في حال تم تشخيصهم بالفيروس أثناء سفرهم .

وأتاحت "طيران الإمارات " هذا العرض المغري حتى 31 أكتوبر المقبل ، وسيستفيد العملاء حتى لو تابعوا سفرهم بعد رحلة طيران الإمارات إلى مدن اخرى .

ولا يحتاج العميل لملء استمارة قبل السفر وكل المطلوب منه كي يسترد المبلغ الإتصال بخط ساخن خاص .

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أحدث التعليقات

رعــد ★
مجرمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
فيه من ارادو نقله من زمان👍👌 لكن وش قال؟😎بس ماقلتو لنا عامل النادي لسى والا بيطلع من النادي بعد😜😊😂
زائر
والنصر أول فريق عالمي بدون عالميه !!!

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