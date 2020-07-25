مليون ريال لكل مسافر عبر «طيران الإمارات» في حالة واحدة

أبوظبي (صدى):
في أول مبادرة من نوعها ، قررت شركة طيران الإمارات تحمل تكاليف العلاج من فيروس كورونا والحجر الصحي للمسافرين عبر رحلاتها من وإلى الإمارات .
ويحق للمسافرين المطالبة بنفقات العلاج حتى 600 ألف ريال سعودي، وتكاليف الحجر الصحي حتى 400 ألف ريال، لمدة 14 يومًا؛ في حال تم تشخيصهم بالفيروس أثناء سفرهم .
وأتاحت "طيران الإمارات " هذا العرض المغري حتى 31 أكتوبر المقبل ، وسيستفيد العملاء حتى لو تابعوا سفرهم بعد رحلة طيران الإمارات إلى مدن اخرى .
ولا يحتاج العميل لملء استمارة قبل السفر وكل المطلوب منه كي يسترد المبلغ الإتصال بخط ساخن خاص .