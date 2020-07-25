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خبير قانوني: استئناف الاتحاد ضد القرارات الصادرة لصالح سييرا سيتم رفضها

Time منذ ساعة
Views 1573
خبير قانوني: استئناف الاتحاد ضد القرارات الصادرة لصالح سييرا سيتم رفضها

ماجد محمد (صدى):
أكد القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أحمد الأمير، اليوم السبت، أنه سيتم رفض استئناف إدارة الاتحاد ضد القرارات الصادرة لصالح مدربي فريقها في فترات سابقة: الكرواتي سلافن بيليتش والتشيلي لويس سييرا.

وقال أحمد الأمير، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: "سييرا وبيليتش، سيتم رفض الاستئناف من قبل كاس وهناك احتمالية كبيرة لزيادة المبالغ المقرر دفعها للمدربين وسيتم إلزام المستأنف برسوم المحاماة للمدربين".

ومن الجدير بالذكر، أن الإدارة القانونية في نادي الاتحاد، كانت قد تقدمت باستئنافين ضد الأحكام الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لصالح الكرواتي سلافن بيليتش والتشيلي لويس سييرا.

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أحدث التعليقات

رعــد ★
مجرمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
فيه من ارادو نقله من زمان👍👌 لكن وش قال؟😎بس ماقلتو لنا عامل النادي لسى والا بيطلع من النادي بعد😜😊😂
زائر
والنصر أول فريق عالمي بدون عالميه !!!

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