المستفيدون من الأزمة: ثروات خيالية جمعها 4 رجال أعمال بسبب كورونا

وكالات (صدى):
في الوقت الذي تكبدت فيه آلاف الشركات حول العالم خسائر فادحة بسبب جائحة كورونا ، صعدت أسهم شركات اغنى رجال الأعمال في العالم واصبحوا اكثراً ثراءً .
واستفاد اربع أثرياء في العالم 184 مليار دولار منذ مارس الماضي بداية فترة الإغلاق ، حيث حقق جيف بازون رئيس امازون ثروة 190 مليار دولار بدلاًمن 89 مليار دولار قبل الجائحة نظراً للإقبال الكبير على التسوق عبر الإنترنت .
كما نمت ثروة رئيس شركة “تسلا”، إيلون ماسك، فقد وصلت إلى 59 مليار جنيه استرليني، بعد أن كانت لا تتجاوز 19.7 مليارات في مارس بسسب الإقبال على السيارات الكهربائية وباتت شركته اغلى من قيمة فورد وفيراري وجنرال موتورز وبي إم دبليو .
وتعاظمت ثروة رئيس فيسبوك مارك زوكربيرغ، إلى 72 مليار إسترليني، مسجلة ارتفاعا بقيمة 29 مليار، بعد أن كانت في مارس لا تتخطى 43 مليار ، و ارتفعت ثروة الملياردير الأميركي ومؤسس شركة “مايكروسوفت”، بيل غيتس، إلى 93 مليار إسترليني، في حين كانت بمارس 77 مليار نتيجة الإعتماد على الإنترنت وتطبيقات التواصل .