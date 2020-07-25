إصابة تشافي بالفيروس المستجد

وكالات (صدى):
كشف تشافي هرنانديز، مدرب السد القطري، اليوم السبت، عن إصابته بالفيروس المستجد؛ حيث سيغيب عن لقاء الفريق أمام الخور، وسينوب عنه ديفيد براتس مدرب الفريق الرديف.
وصرح تشافي: " قبل أيام وبحسب البروتوكول الطبي والإجراءات المتبعة من مؤسسة دوري نجوم قطر جاءت نتيجة فحصي إيجابية في اختبار كورونا".
وأضاف: " لحسن الحظ أشعر أنني بخير لكني سأبقى في منزلي حتى أحصل على التصريح من جديد للعودة للعمل"؛
مستطردًا: " سأكون حريصا جدا على العودة لروتين حياتي اليومي والعمل، اهتموا بأنفسكم وأراكم قريبا في الملعب".