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إصابة تشافي بالفيروس المستجد

Time منذ 39 دقيقة
Views 1506
إصابة تشافي بالفيروس المستجد

وكالات (صدى):
كشف تشافي هرنانديز، مدرب السد القطري، اليوم السبت، عن إصابته بالفيروس المستجد؛ حيث سيغيب عن لقاء الفريق أمام الخور، وسينوب عنه ديفيد براتس مدرب الفريق الرديف.

وصرح تشافي: " قبل أيام وبحسب البروتوكول الطبي والإجراءات المتبعة من مؤسسة دوري نجوم قطر جاءت نتيجة فحصي إيجابية في اختبار كورونا".

وأضاف: " لحسن الحظ أشعر أنني بخير لكني سأبقى في منزلي حتى أحصل على التصريح من جديد للعودة للعمل"؛

مستطردًا: " سأكون حريصا جدا على العودة لروتين حياتي اليومي والعمل، اهتموا بأنفسكم وأراكم قريبا في الملعب".

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أحدث التعليقات

وسيم ٢٠٠٠
استري
وسيم ٢٠٠٠
فاشينيستا
قوقاز
الكلام عنك صحيح واخنا من كتاب الله وسنة أما الأن من كتاب الكفار وسنة تراب ومحاولة تمويه الناس والناس مهم أغبياء ولا شاربين شئ الحق بين والباطل بين
وسيم ٢٠٠٠
بس ٢٥ سنة
ابوفهد الحبلاني العنزي
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .

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