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"الإسكان" توقع مذكرة تفاهم لتمكين غير المقبولين بنكياً من المسكن

Time منذ ساعة
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"الإسكان" توقع مذكرة تفاهم لتمكين غير المقبولين بنكياً من المسكن

الرياض (صدى):
وقّعت جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري أول أمس بالرياض، مع وزارة الإسكان ووقف محمد إبراهيم السبيعي مذكرة تفاهم ثلاثية، بحضور وكيل وزارة الإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر.

وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية الملك سلمان للإسكان الخيري المهندس أحمد بن ناصر البديّع أن المبادرة تمكن غير المقبولين بنكياً وفق معايير ومعدّل محدّد، منوّهاً بدور وزارة الإسكان ووقف محمد إبراهيم السبيعي، في إطار تعزيز التمكين السكني للمواطنين ومساعدتهم في الحصول على التمويل السكني.

وأشار إلى أن الجمعية تعمل في إطار منظومة متكاملة من الشراكات مع كل من وزارة الإسكان وقطاع التطوير العقاري والقطاع المالي والجهات المانحة مثل وقف محمد إبراهيم السبيعي، لاستحداث برامج تنموية تؤهل الفئة المستهدفة من الاستفادة من الدعم.

من جهته أوضح وكيل وزارة الإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر أن وزارة الإسكان تولي اهتماماً كبيراً بتمكين المواطنين الأشد حاجة، وتسعى لتحقيق أثر أكبر من خلال الوصول إليهم وتقديم الحلول السكنية بشكل مباشر، أو عبر التكامل مع مختلف مؤسسات المجتمع بقطاعيه الربحي وغير الربحي، مشيراً إلى أن مبادرة جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري لدعم غير المقبولين بنكياً تسهم في تحقيق الوصول إلى هذه الفئة وخدمتهم، إلى جانب تنميتهم، مقدّماً شكره للجمعية ووقف محمد إبراهيم السبيعي على دعمهم كجهة مانحة لتمكين العديد من المواطنين من غير المقبولين بنكياً.

ولفت سموّه إلى أن التكامل مع برامج ومبادرات جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري لا يقتصر عند تقديم المسكن للمواطنين الأشد حاجة فقط، بل يمتد إلى تنميتهم وتجنب حصرهم في مواقع جغرافية محددة، مؤكداً أن التجارب والدراسات العالمية أثبتت أن دمج مختلف الشرائح يعد أحد أكثر الممارسات التي تحقق آثار تنموية كبيرة ومباشرة على الأسر.

بدوره نوّه إبراهيم بن محمد السبيعي إلى أن الوقف يركز في مصارفه على اختيار الشركاء الذين يمكن أن يمتد أثرهم على نطاق واسع ويستطيعون الوصول إلى خدمة أعداد أكبر من المواطنين، وقال: من هذا المنطلق حرصنا على عقد شراكة مع وزارة الإسكان وجمعية الملك سلمان للإسكان الخيري لقدرتهم على تحقيق مبادرات ذات أثر ممتد في النطاق السكني الذي يعد أحد أهم مقومات الحياة الكريمة للمواطن.

حضر حفل التوقيع الوكيل المساعد للدعم السكني وخدمة المستفيدين في وزارة الإسكان عبدالرحمن بن عبدالله الطويل، ومن جانب وقف محمد بن إبراهيم السبيعي رئيس مجلس الإدارة إبراهيم بن محمد السبيعي، والأمين العام الدكتور ممدوح الحوشان، ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الدكتور إبراهيم السعدان.

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أحدث التعليقات

وسيم ٢٠٠٠
استري
وسيم ٢٠٠٠
فاشينيستا
قوقاز
الكلام عنك صحيح واخنا من كتاب الله وسنة أما الأن من كتاب الكفار وسنة تراب ومحاولة تمويه الناس والناس مهم أغبياء ولا شاربين شئ الحق بين والباطل بين
وسيم ٢٠٠٠
بس ٢٥ سنة
ابوفهد الحبلاني العنزي
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .

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