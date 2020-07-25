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بالفيديو.. موقف المملكة السابق من إلغاء موسم الحج هذا العام

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. موقف المملكة السابق من إلغاء موسم الحج هذا العام

الرياض (صدى):
كشف وزير الحج والعمرة، محمد صالح بنتن، أن المملكة عملت على توفير كافة الإمكانات لأداء مناسك الحج دون الإضرار بسلامة الحجاج أو العاملين، مؤكدًا أن استعدادات الحج لم تتطرق لإلغائه هذا العام.

وقال محمد صالح بنتن، خلال حوار مع قناة العربية، أنه تمت دراسة كافة السبل التي يمكن من خلالها توفير ظروف آمنة وصحية لاستضافة الحجيج وأداء مناسك الفريضة على نحو يحول دون انتقال العدوى منهم أو إليهم.

وأوضح وزير الحج، أن المملكة قامت بدراسة عميقة لكافة الظروف وطرق قدوم الحجاج من أنحاء العالم إلى المملكة لأداء فريضة الحج، خاصة في ظل حالة الإقفال التي تفرضها معظم دول العالم بسبب الجائحة.

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أحدث التعليقات

وسيم ٢٠٠٠
استري
وسيم ٢٠٠٠
فاشينيستا
قوقاز
الكلام عنك صحيح واخنا من كتاب الله وسنة أما الأن من كتاب الكفار وسنة تراب ومحاولة تمويه الناس والناس مهم أغبياء ولا شاربين شئ الحق بين والباطل بين
وسيم ٢٠٠٠
بس ٢٥ سنة
ابوفهد الحبلاني العنزي
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .

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