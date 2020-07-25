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صورة قديمة لأول كاميرا شخصية يقتنيها الملك سلمان قبل نحو 60 عاما

Time منذ ساعة
Views 2328
صورة قديمة لأول كاميرا شخصية يقتنيها الملك سلمان قبل نحو 60 عاما

جدة (صدى):
وثقت صورة قديمة التقطها المصور اللبناني صفوح النعماني، قبل نحو 60 عاما، الملك سلمان بن عبدالعزيز وهو يمسك أول كاميرا شخصية يقتنيها.

وأوضح موقع الحج 1441هـ أن الملك حينها كان في العشرينات من عمره، والتقطت الصورة في محافظة جدة.

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أحدث التعليقات

وسيم ٢٠٠٠
استري
وسيم ٢٠٠٠
فاشينيستا
قوقاز
الكلام عنك صحيح واخنا من كتاب الله وسنة أما الأن من كتاب الكفار وسنة تراب ومحاولة تمويه الناس والناس مهم أغبياء ولا شاربين شئ الحق بين والباطل بين
وسيم ٢٠٠٠
بس ٢٥ سنة
ابوفهد الحبلاني العنزي
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .

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