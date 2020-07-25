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أمطار رعدية تسود أجواء 3 مناطق

Time منذ 31 دقيقة
Views 1474
أمطار رعدية تسود أجواء 3 مناطق

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، حائل، القصيم.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل: عفيف، الدوادمي، الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، موقق، الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة، الصقور، عنيزة، عيون الجواء.

وقالت الهيئة، أن الحالة تبدأ في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وتنتهي في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم.

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أحدث التعليقات

وسيم ٢٠٠٠
استري
وسيم ٢٠٠٠
فاشينيستا
قوقاز
الكلام عنك صحيح واخنا من كتاب الله وسنة أما الأن من كتاب الكفار وسنة تراب ومحاولة تمويه الناس والناس مهم أغبياء ولا شاربين شئ الحق بين والباطل بين
وسيم ٢٠٠٠
بس ٢٥ سنة
ابوفهد الحبلاني العنزي
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .

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