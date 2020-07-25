تحذير: رسالة منتشرة عبر "واتساب" تهدد بإختراق الهاتف

وكالات (صدى):
حذر خبراء التقنية من رسالة متداولة عبر تطبيق التراسل الفوري الشهير " واتسآب " تهدد بإختراق الهاتف وسرقة البيانات .
وأكدوا ان هناك فيديو يسمى مارتينليلي Martinelli عند الضغط عليه في الرسالة المنتشرة تتم عملية الإختراق .
وجاء في نص تلك الرسالة : تحذير إلى جميع أصدقائك، إذا كنت تعرف أي شخص يستخدم "واتساب"، فيمكنك نقل هذا، واتساب سيصدر فيديو جديدا يسمى Martinelli ، وعند فتحه يحدث الإختراق .
الجدير بالذكر ان هذه ليست المرة الأولى ، حيث سبق وظهرت تلك الرسالة عام 2017 ولكنها كانت باللغة الإسبانية .