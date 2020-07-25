نصائح لتنظيف الأسنان بشكل صحيح

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف أطباء، عن عدة نصائح يلزم إتباعها عند تنظيف الأسنان بشكل صحيح؛ حيث أمسك الفرشاة بزاوية 45 درجة مقابل خط اللثة. نظف بلطف من حيث يلتقي السن واللثة على سطح المضغ في ضربات قصيرة (حوالي نصف الأسنان).
ويمكن أن يتسبب الفرشاة القاسية في انحسار اللثة وحساسية الأسنان ، ومع مرور الوقت ، فقد الأسنان،فيما استخدم نفس الطريقة لتنظيف جميع الأسطح الخارجية والداخلية لأسنانك.
ومن الضروري، لتنظيف أسطح المضغ لأسنانك ، استخدام ضربات كاسحة قصيرة ، مع إدخال الشعيرات في الحفر، ولتنظيف الأسطح الداخلية للأسنان واللثة الأمامية والسفلية ، أمسك الفرشاة بشكل عمودي تقريبًا. بحركات ذهابًا وإيابًا ، ضع الجزء الأمامي من الفرشاة فوق الأسنان واللثة.
وتستطيع باستخدام حركة كنس إلى الأمام ، نظف لسانك بلطف وسقف فمك لإزالة البكتيريا المسببة للتسوس الموجودة في هذه الأماكن؛ فيما استخدم مؤقت بيضة أو قم بتشغيل أغنية مفضلة أثناء تنظيف أسنانك لتعتاد على تنظيف الأسنان لمدة 2 إلى 3 دقائق كاملة. تحتوي بعض فرش الأسنان الإلكترونية على مؤقتات تتيح لك معرفة وقت انتهاء دقيقتين.