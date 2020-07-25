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بالفيديو.. قصة شاب اعتزل حياة البشر ليصاحب الذئاب بالقصيم

Time منذ 48 دقيقة
Views 1913
بالفيديو.. قصة شاب اعتزل حياة البشر ليصاحب الذئاب بالقصيم

القصيم (صدى):
شهدت منطقة القصيم، اعتزال شاب حياة البشر واتجه لتربية الذئاب ورعايتها؛ حباً لها وللاعتناء بهذه الحيوانات، وذلك بعد عثوره على بعض الذئاب في جبال الموشم بالقصيم.

وقال الشاب، خلال حديث لقناة "MBC"، أن الذئاب من الحيوانات الوفية التي بمقدورها الشعور بإخلاص مربيها، مؤكدًا أنه يصطحبها في بعض الأحيان بسيارته دون خوف من أن تغدر به.

وفي السياق نفسه، أكد المواطن الشاب إنه يقوم بنفسه على إطعام الذئاب ومجالستها والعناية بها، كما أن بعضها وُلدت على يديه وأشرف بنفسه على إرضاعها خلال أيامها الأولى.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يعني نحذفه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يعني نحذفه
زائر
المليليح : واضح الحقد والغيرة فيك !! بالفعل انت مريض نفسي ومصيرك شهار بعد خروج النصر من آسيا / الكأس/ الدوري . عابر سبيل : وانت أيضا مريض نفسي من جماعة أبو نفسية !! الهلال فرشخ النصر أكثر من 30 سنة وحرمهم البطولات ومنصات التتويج .. شاهدوا مباريات الهلال السابقة كان يفشخ النصر بالخمسة والاربعة والثلاثة وكان النصر طول تلك المدة يعاني من ( فوبيا الهلال ) إلى حصولهم على الدوري بالدفع الرباعي بمباركة الحكام ..
أبو عبد الرحمن ✍️
قال تعالى(وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) سورة النساء آية(93)
الشمس
وانت يا ابراهيم العيسى كنت دبشه في هجوم النصر ولم يستفد منك النادي وكنت حبيس دكة الاحتياط حتى إعتزالك ولم تقدم شيء لفريق النصر بل كنت عبىء عليهم .

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