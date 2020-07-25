فيديو من داخل غرفة التحكم والمراقبة بالمسجد الحرام يكشف آلية العمل

مكة المكرمة (صدى):
كشف مقطع فيديو آليات العمل في أهم الوحدات الخدمية بالمسجد الحرام وهي غرفة التحكم والمراقبة والتي تضمن الأمان وعدم انقطاع التيار الكهربائي عن الأنظمة الكهربائية والميكانيكية .
وأكد أحد المسؤولين عن الغرفة لقناة " الإخبارية " ان الغرفة تعمل على غرار الحاسب الآلي وهناك لوحات استرشادية وطابعات ونظم أمان بحيث يتم طباعة تقاريرتلقائياً حال حدوث خلل .
وأضاف انه في حال وجود خلل يتم الإنتقال للنظام الإحتياطي تلقائياً او يدياً لضمان عدم انقطاع الكهرباء .
ولفت إلى ان جميع العاملين بغرفة التحكم مواطنين وهي تعتمد على حساسات ولوحات وسط إشراف مستمر على مدار الساعة .