الأعداد السابقة للصحيفة

رصد 10 مواقع مخالفة اتخذتها تشكيلات عصابية مقارًا لتجميع مسروقاتها في الرياض

Time منذ ساعة
Views 1603
رصد 10 مواقع مخالفة اتخذتها تشكيلات عصابية مقارًا لتجميع مسروقاتها في الرياض

سعيد العجل (صدى):
صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية كشفت عن (10) مواقع مخالفة بأحياء متفرقة في مدينة الرياض اتخذها أفراد من التشكيلات العصابية الذين سبق الإعلان عن الإطاحة بهم مؤخراً لارتكابهم جرائم سرقة المعادن والمعدات الكهربائية والقواطع النحاسية من غرف الكهرباء والمباني تحت الإنشاء، حيث يتم تجميع المسروقات بها لتصريفها وبيعها بطرقٍ غير نظامية، وعثر بداخلها على أطنانٍ وكميات كبيرة من المعادن والقواطع الكهربائية والنحاسية (سكراب) مجهولة المصدر، يديرها (25) مخالفاً لنظامي الإقامة والعمل، واثنين من المواطِنين.

وبين مساعد المتحدث، أن الوصول إلى هذه المواقع جاء بعد دراسة وتحليل الأنماط والأساليب الإجرامية المتبعة على مدى الأربعة أشهر الماضية، فقد بلغ إجمالي من تم القبض عليهم خلال تلك الفترة (56) متهماً، من جنسيات متعددة، ثبت تورطهم بارتكاب (276) حادثة منفصلة، قاربت قيمة مسروقاتها (5,240,000)، خمسة ملايين ومائتين وأربعين ألف ريال، وتستكمل الأجهزة الأمنية الإجراءات النظامية كافة بحق المتهمين لإحالتهم إلى النيابة العامة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

وسيم ٢٠٠٠
استري
وسيم ٢٠٠٠
فاشينيستا
قوقاز
الكلام عنك صحيح واخنا من كتاب الله وسنة أما الأن من كتاب الكفار وسنة تراب ومحاولة تمويه الناس والناس مهم أغبياء ولا شاربين شئ الحق بين والباطل بين
وسيم ٢٠٠٠
بس ٢٥ سنة
ابوفهد الحبلاني العنزي
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .

أخر الأخبار

الزمالك يكشف حقيقة ضمه لـ "السومة"
الزمالك يكشف حقيقة ضمه لـ "السومة"
Time منذ 5 دقائق Views 1182
"حساب المواطن" يوضح مدى إمكانية إضافة حساب بنكي غير حساب المستفيد
"حساب المواطن" يوضح مدى إمكانية إضافة حساب بنكي غير حساب المستفيد
Time منذ 12 دقيقة Views 1295
زيدان يعلن تمسكه بـ "إيسكو"
زيدان يعلن تمسكه بـ "إيسكو"
Time منذ 15 دقيقة Views 1108
بالفيديو.. الشيخ "السلمي" يوضح حكم الأضحية عن الأموات وصيغتها
بالفيديو.. الشيخ "السلمي" يوضح حكم الأضحية عن الأموات وصيغتها
Time منذ 20 دقيقة Views 1435
المستفيدون من الأزمة: ثروات خيالية جمعها 4 رجال أعمال بسبب كورونا
المستفيدون من الأزمة: ثروات خيالية جمعها 4 رجال أعمال بسبب كورونا
Time منذ 25 دقيقة Views 1570
أمطار رعدية تسود أجواء 3 مناطق
أمطار رعدية تسود أجواء 3 مناطق
Time منذ 31 دقيقة Views 1473
إصابة تشافي بالفيروس المستجد
إصابة تشافي بالفيروس المستجد
Time منذ 38 دقيقة Views 1500
نقل أسهم أرامكو المجانية للمستثمرين الأفراد اليوم
نقل أسهم أرامكو المجانية للمستثمرين الأفراد اليوم
Time منذ 43 دقيقة Views 1634
حقيقة حرمان الصيادلة السعوديين من التوظيف
حقيقة حرمان الصيادلة السعوديين من التوظيف
Time منذ 51 دقيقة Views 1820
فيديو لأفعى أم جنيب عن قرب يكشف خطورتها و أنيابها الحادة
فيديو لأفعى أم جنيب عن قرب يكشف خطورتها و أنيابها الحادة
Time منذ ساعة Views 709