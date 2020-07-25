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مدني جازان يجدد تحذيراته من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للرياح والأمطار

Time منذ ساعة
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مدني جازان يجدد تحذيراته من مخاطر التقلبات الجوية المصاحبة للرياح والأمطار

جازان (صدى):
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم السبت وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من جريان السيول وتساقط للبرد ونشاط بالرياح السطحية تتسبب في اتربة مثارة على أرجاء المنطقة مع شبه انعدام في مدى الرؤية.

وشدد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي على أهمية التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية ومنها الاقتراب أو ملامسة الأسلاك والتوصيلات الكهربائية، وذلك تفادياً لمخاطر الصعق الكهربائي وقت هطول الأمطار، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو قطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وتوخي الحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني هنا.

وأكد الغامدي بأن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة جميع المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يعني نحذفه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يعني نحذفه
زائر
المليليح : واضح الحقد والغيرة فيك !! بالفعل انت مريض نفسي ومصيرك شهار بعد خروج النصر من آسيا / الكأس/ الدوري . عابر سبيل : وانت أيضا مريض نفسي من جماعة أبو نفسية !! الهلال فرشخ النصر أكثر من 30 سنة وحرمهم البطولات ومنصات التتويج .. شاهدوا مباريات الهلال السابقة كان يفشخ النصر بالخمسة والاربعة والثلاثة وكان النصر طول تلك المدة يعاني من ( فوبيا الهلال ) إلى حصولهم على الدوري بالدفع الرباعي بمباركة الحكام ..
أبو عبد الرحمن ✍️
قال تعالى(وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) سورة النساء آية(93)
الشمس
وانت يا ابراهيم العيسى كنت دبشه في هجوم النصر ولم يستفد منك النادي وكنت حبيس دكة الاحتياط حتى إعتزالك ولم تقدم شيء لفريق النصر بل كنت عبىء عليهم .

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